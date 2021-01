Les úniques palabres que yera quien a pronunciar yeren “lo siento”. Tatexar ente llárimes nel interior de l'ambulancia que la llevó del Hospital San Agustín hasta Uviéu. Repitir na entrada del HUCA, desesperada y garrándose a esi llamentu. A los sos 25 años y acabante llegar de Venecia sentíase responsable d'introducir el coronavirus n'Asturies. Sentíase culpable, y por eso pidía perdón a tou col que se cruciaba. Aquella moza imploraba una disculpa a la rexón, pero nun tenía una razón de pesu pa faelo. La prueba, finalmente, dio negativo; pero yá yera tarde y, la nueche del 24 de febreru pasáu, la bola del mieu empezara a rodar. El virus chinu, que yá tenía carné italianu, diera los sos primeros pasos nel Principáu. O a lo menos la so solombra. Tardó poco en terminar de cruciar fatalmente la frontera. El 29 de febreru, l'escritor chilenu Luis Sepúlveda, afincáu en Xixón, ingresó nel HUCA y terminaríase convirtiendo nel primer casu confirmáu nel Principáu. Sepúlveda terminó finando'l 16 d'abril. Contraxo la enfermedá nun viaxe cola so muyer, Carmen Yáñez, y dellos amigos a un festival lliterariu en Portugal.

Al empar que se desenvolvíen toos estos fechos, qu'ocupaben la primer páxina del periódicu, Francisco Nava llamaba insistente al númberu del centru de salú de Llanes en tornando de los Alpes, Julio Santos recibía al so hermanu na so casa d'Uviéu atopándose perfectamente y Alexia González entamaba la so boda en Tapia de Casariego. Los trés diben tar ente los primeros asturianos enfermos pol virus que punxo'l mundu pates arriba nel 2020.

“Como un extraterrestre”

El covid entrara ensin más picar a la puerta qu'aquel "lo siento” que faía ecu na entrada d'Urxencies del HUCA. El mozu llaniscu Francisco Nava, de 32 años foi'l tercer positivu asturianu, rexistróse'l 3 de marzu, anque'l día 4 los sos PCR amosaben resultancies negatives. Tamién foi'l primer ingresáu n'Asturies en vencer la enfermedá, a la selmana yá-y dieren l'alta. Recuerda aquellos díes con precuru: “Nun sé si la mio visión va ser oxetiva”, conclúi. La hestoria d'esti llaniscu ye interesada. Nava dulda sobro l'orixe de la so enfermedá. “Ye interesante que dos selmanes enantes de dir a Italia yo tuviera un gripe de nun poder caminar y casi 40 graos de fiebre, cuando na mio vida tuviera más de 38,5… ye sospechoso. Anque sían confabulaciones, un día dempués d'aterrizar nel HUCA tolos analises resultaben negativos”, afirma esti mozu llaniscu.

Él cree qu'el coronavirus yá rodaba per Asturies selmanes primero de que se confirmaren los primeros casos nel mes de marzu y que él pudo arimase antes del so viaxe a los Alpes italianos. La noticia del so ingresu nel HUCA en volviendo a casa corrió como la pólvora por “el pueblín”. Bien llueu s'arrobinaron los rumores de que lu vieren “de sidres”, “que tuviera per Llanes” … Él desmiéntelo, “aisllárame por iniciativa propia” y al HUCA lleváronlu nuna UVI. El so pasu pol hospital foi curtiu y llueu pasó a ser consideráu'l primera curáu “oficial” del Principáu. Recuerda aquella selmana d'ingresu como una revolina de prebes y estudios na que se sintió “como un estraterrestre” y na que los mélicos asturianos aprendieron cola so esperiencia.

Enfermu hasta Nuechebona

De la que l'esquiador de Llanes se recuperaba del virus, Miguel Santos, un mozu universitariu, tornaba a so casa d'Uviéu dende Madrid nun autobús. Precavíos, los sos padres pidiéron-y faer cuarentena na so habitación, antes inclusive de que'l mozu amosara síntomes. Al empezar la fiebre, personal del centru de salú movióse pa fae-y una PCR que resultó ser positiva. Díes dempués el so hermanu menor, de 20 años, y estudiante de Melicina na Universidá d'Uviéu empezó a tener síntomes. “Llegué a tener 39 de fiebre y consideráronme positivu ensin faeme la prueba”, rellata Julio Santos. Entós nun tenía mieu, los síntomes yeren relativamente leves y tou paecía desenvolvese ensin mayores entueyos. Nun foi asina. Magar la so curtia edá, les remortines del covid fixeron que siguiera con medicación hasta'l pasáu 24 d'avientu, en Nuechebona.

Un mes dempués de contraer la enfermedá, cuando yá paecía tar recuperáu dafechu, sufrió un fuerte dolor na parte esquierda del pechu. Como nun aparaba empobinó pal HUCA, onde lu informaron de que tenía un neumotórax (un colapsu pulmonar nel que l'aire escapa del pulmón), y tuvo qu'ingresar. Pasó una selmana y el mozu volvió a la so vida normal pala nueva normalidá, pero la enfermedá que pasara nos primerísimos compases de la pandemia siguía escorriéndolu.

Más remortines

N'agostu, cuando'l mieu al virus paecía sumir, baxaben los ingresos y contaxos y el turismu enllenaba les sableres y montes del Principáu, al mozu estudiante de Melicina empezó a dolé-y el corazón. “Pel branu noté una sensación asemeyada a la del neumotórax, y volví al hospital. De primeres pensaron que sí, que yera eso. Fixéronme unes pruebes y resultó que tenía una miocarditis. Dixeron que, anque yera imposible sabelo, lo más probable ye que tuviera que ver col covid”, cuenta Santos. La miocarditis ye la inflamación del músculu cardiacu (miocardiu), lo que puede producir un bombéu más débil o lentu del corazón. Costó-y al mozu otra selmana d'ingresu nel HUCA y una medicación que s'allarga hasta anguaño.

Una bomba na vida

Nun hai naide a salvo de les remortines d'una enfermedá que yá enseñó que mata, que se tresmite rápidu y de maneres dacuando inesplicables. Nin siquier los mozos, tantes vegaes presentaos como culpables del espardimientu de la epidemia y tan poques como víctimes. De la enfermedá, como tantos otros, de les perdes de seres queríos o de la desapaición de los sos proyectos. Sían empreses que cierren, ERES que se ceben n'aquellos que resulta más baratu despidir o proyectos de vida atayaos por un virus que nun respeta nada.

Alexia González tien 25 años y vive al pie de la so familia en Tapia de Casariego. Mientres el primer trimestre de 2020, la so esmolición nun yera un virus qu'inda sonaba bien alloñáu, sinón la so boda. Yera 14 de marzu, esi mesmu día declararíase l'estáu d'alarma y tou pasaría a ser real más allá de les parés de los hospitales. N'esi mesmu momentu cayía una bomba na vida de la moza. La so familia, casi al completu, resultó ser positiva. Ocho persones na so casa, otros cuatro arimaos en casa del so noviu y el so tíu güelu, que terminó finando una selmana dempués, el 21 de marzu. Tapia pasó a tener trelce andaes nun par de díes. Ónde s'arimaron, nun lo saben. Agora cunten que nel pueblu dixeron munches coses, casi toes falses, pero qu'ellos embaraxen dos hipótesis como empiezu de la infección: o'l tíu güelu que terminaría finando arimara nuna visita anterior al hospital, o una de los dos familiares que trabayen de profesores nun centru educativu d'Uviéu.

Les teoríes de los vecinos

La enfermedá nun pasó pol so cuerpu causando estragos, pero sí pola so vida. Ella cunta agora que nun tuvo mieu, los sos padres, sicasí, sí. Recuerda aquelles tres selmanes de confinamientu obligáu como un descontrol. Como un trance bien murniu por causa de la partida del so tíu güelu y la de la hermana d'esti, quien diba díes algamara la edá de 100 años y quien, caltienen, morrió “de pena”. Como un trance bien frustrante por culpa de les publicaciones en redes sociales que faíen los vecinos del pueblu. Mientres lleía en Facebook o Whatsapp la última teoría arrobinada por un vecín sobro la so andada, al so padre nun-y baxaba la fiebre y los planes de la so boda, preparada dende setiembre diben faciéndose estrices.

Les bulismaes llegaron hasta'l puntu de poner en peligru l'empléu de la so pareya. Una compañera de trabayu d'él espublizó un bulu nel so muriu de Facebook que la familia tuvo que pidi-y que retirara so amenaza d'empezar un procesu xudicial. “Foi una llocura”, resume la moza.

Los vecinos espublizaben bulos nes redes sociales sobro l'orixe de les andaes

Daquella, amás de la rumoroloxía y la llerza colectivo, los protocolos nun taben tan unificaos como agora. En so casa taben conviviendo ocho persones de tres centros de salú distintos. L'ambulatoriu de Tapia obligó a una cuarentena de tres selmanes. L'ambulatoriu de Navia, al que pertenez la pareya d'Alexia González, comunicó-y que podía faer vida normal a los quince díes. Sicasí, al noviu de la so hermana, que dependía del ambulatoriu de L.luarca, “nunca lu llamaron”.

La boda cola que suañaben ella y la so pareya dende setiembre de 2019 viose atayada pola mor del covid. Col vistíu mercáu, la lluna de miel pago y les invitaciones feches. En saliendo del trance de la cuarentena, primero por enfermedá y depués por orde gubernamental, la pareya decidió que quería casar nun mundu ensin fociqueres. Ello ye que pensaron en septiembre de 2021 como nueva fecha, pero agora dulden de la nueva cita. De toles maneres, tou foi a meyor na segunda metá del 2020 infernal. La familia, que reconoz que sufrió enforma, vuelve remontar el vuelu.