Baturiciu nun colexu d'educación infantil d'Asturies. Nos baños, un neñu de cinco años fixo un comentariu rellacionáu col sexu que va muncho más allá del interés infantil. María Rodríguez, sexóloga y Doctora en Xéneru y Diversidá, aporta al centru atendiendo a la llamada de los profesores. Depués de charrar col pequeñu descubre que'l neñu tuvo viendo porno la fin de selmana colos sos primos de 8 y 9 años. Ye un casu escepcional pero real, la edá d'aniciu nel visionáu de pornografía asitia nos doce años pa los neños y nos doce años y mediu pa les neñes.

Probablemente esos neños vieren porno esa fin de selmana por interés. Esa ye la segunda causa pola que los menores aporten a la pornografía, la primera ye la masturbación y la tercera, y la que más esmolez a los espertos, ye la de buscar información.

María Rodríguez alerta d'esta situación. Reconoz qu'echa les manes a la cabeza “cuando al llegar a un colexu los neños me dicen que busquen porno n'internet p'aprender, y en munchos casos anatomía”. “El porno nun puede ser en nengún casu una fonte d'información y daqué tamos faciendo mal por que sía la primer canal d'información sexual”, sorraya la esperta. Por eso ellaboró pal Conseyu de la Mocedá d'Asturies la guía “Construcción del imaginario sexual en las personas jóvenes: la pornografía como escuela”, un trabayu “que sal de les necesidaes que los que nos dedicamos a la educación sexual vemos nes aules”. Lo que ven nes aules ye que los menores, mesmo que son nativos dixitales son “porno-nativos”. “Nacieron con accesu a internet y ehí ta'l porno”, esplica Rodríguez. Eso llévalos a que “los sos gustos eróticos tienen muncho más que ver cola pornografía que coles sos propies esperiencies vitales”.

Y el porno nunca tien de ser vara de midir nuna relación sexual. Los rapazos dicen que lo ven, dacuando, p'aprender práctiques sexuales o pa satisfaer meyor a la so pareya. Un problema porque, como esplica la sexóloga, “nel porno represéntense unos cuerpos, una xenitalidá y unes relaciones de poder nes que nun hai nengún tipu de comunicación y que nun tienen de marcar una relación”. Amás, la industria pornográfico, “tampoco atiende a la diversidá, cada persona tien unos gustos y unes preferencies distintes”. Rodríguez resúmelo d'una forma gráfica: “Ye como si dexamos la educación vial en manos de ‘Fast&Furious’”. María Rodríguez fixo la so tesis doctoral sobre la pornografía. “Vi muncho porno y solo atopé dos videos nos que s'usaba'l preservativu”. Eso da la midida de los problemes que puede xenerar ente los menores el ver y tomar como reales esti tipu de conteníos.

María Rodríguez amartiella una y otra vegada. “Nun se deben utilizar conteníos pornográficos pa trabayar la educación sexual”. Ello ye, nun se puede garrar a un adolescente, abrir una páxina pornográfica n'internet y esplica-y qu'aquello ta mal, que'l sexu nun ye nin tien de ser lo que se ve ellí. avísalo la esperta porque la guía ta destinada a docentes pero tamién a les families. Por eso, na segunda parte del testu hai una unidá didáctica na que se proponen otros vídeos pa cavilgar, dinámiques, actividaes y entrugues que llanzar a los mozos. Rodríguez propón otres ficciones más próximes a los adolescentes y que traten la cuestión de la pornografía. Un exemplu ye la serie de televisión “Euphoria”, que trunfa nos adolescentes. “Hai un capítulu na que se fala d'esta tema y puede ser un momentu pa establecer un diálogu col adolescente”, esplica la esperta. Esa ye una de les bases de la guía, el diálogu colos menores. Pero tien de ser sinceru y real porque “si tu nun das la información, o das información falsa, dirán buscala a otru sitiu”, y esi sitiu ye internet.

La guía ellaborada pola sexóloga preséntase como una ferramienta de la qu'en munchos casos escarecen les families o los docentes, porque “la educación sexual o ye comuñal o nun tien muncho sentíu”. Rodríguez tira otra vegada de la esperiencia propia. Nuna ocasión llamáronla d'un colexu porque una neña menstruara per primer vegada y “taba espantada porque pensaba que'l sangre diba ser azul”. ¿D'aú venía esa idea? De los anuncios de compreses. Los profesores dixéron-y a la sexóloga que la pequeña nun tenía referentes femeninos na so familia. Y d'ehí el camientu de qu'esti ye un trabayu de toos. “Nun puede echase la culpa a los anuncios de compreses nin tampoco a que la neña nun tenga referentes femeninos en casa, daquién tendría d'esplica-y aquello”.

El problema pasa porque la educación sexual ye un derechu, pero nun ta reglada asina qu'en munchos casos nun ye la correcta. Sigue apelándose al mieu, a los aspeutos negativos y en munchos casos resúmese n'enseñar a poner un preservativu o en qué ye la gonorrea. El sexu ye muncho más positivu que tou eso pero tampoco ye lo que se ve nes páxines de pornografía n'internet.

Calvo: “Nun podemos prohibir el porno, pero sí poner llendes”

“Nun podemos, nin debemos, prohibir el porno”. Asegúralo Soraya Calvo, profesora de la Universidá d'Uviéu, doctora n'Educación y sexóloga, que darréu añede, “pero lo que nun podemos dexar ye l'usu del cuerpu como un bien de mercáu”. Na so opinión ye “irreal” prohibir una industria que xenera millones de dólares al día. Lo que sí riquiría ye un mayor control de lo que considera que forma parte de “una estructura de mercáu con dinámiques bien violentes”. D'acordies con Calvo hai unes llendes absolutes que nun se deben pasar: “El sexu ensin consentimientu, con persones que nun tienen capacidá de decisión o el porno de vengación, amás, lóxicamente de la pornografía infantil”. Tou eso ta n'internet al algame de los menores. Por eso Calvo acompañó a la so compañera María Rodríguez na presentación de la guía sobre'l porno como escuela sexual. “La pornografía, préstenos o non, critiquémosla o non, esiste y amena alderique y como docentes tenemos qu'analizala dende una perspectiva crítica y caltriante”, sorrayó Calvo.