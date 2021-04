Álvaro Márquez tien nueve años y dende los cuatro tien bien claro qué quier ser de mayor. Plaques, uniformes y dalguna arma de mentira decoren la so habitación, próxima a la Losa, dende la que fantasia con convertise dalgún día en Policía Nacional. Va unos díes vio cumplíu per unos minutos el so suañu. Efectivos uvieinos aprucieron de sópitu colos sos coches y motos pela plaza de los Ferroviarios mientres el pequeñu pasiaba pela zona con so madre. “Foi daqué inolvidable”, rellata fondamente agradecida la so proxenitora, Mónica Álvarez, que nun escuende la so emoción por esti guapu xestu preparáu polos mesmos integrantes del cuerpu.

El pequeñu saludó ún por ún a la decena d'axentes movilizaos pa la causa, xubió les sos motos y hasta se punxo al volante d'ún de los vehículos de cuatro ruedes del cuerpu. “Quedó paralizáu pola emoción, pero esa mesma nueche y al otru día siguía impresionáu porque cumpliera un suañu”, esplica una madre fondamente agradecida colos funcionarios. “P'Álvaro, los Policías Nacionales son los sos héroes, tien-yos tantu respetu que cada vez que ve un coche o un policía queda mirando, pero nun s'avera porque diz qu'hai que dexalos trabayar”, esplica la tutora del “axente por un día” Álvaro Márquez, que diz nun conocer l'orixe d'esta pasión. “A otros neños da-yos pol fútbol, a él dio-y por esto”, añede.

L'alcuentru duró un poco más de media hora, na que los peatones nun despintaron la so sorpresa por tantu esplegue. Munchos averáronse y, al afayar el motivu real de la presencia policial, dalgunos llegaron a emocionase hasta dexar escapar dalguna llárima discreta. La sorrisa d'oreya a oreya oculta tres el mázcaru col logotipu policial y los sollutos d'emoción por tener tan cerca a los sos referentes, allegraron el día a unos efectivos que nun duldaron en dedicar la tarde a satisfaer los deseos d'un menor qu'aspira a convertise nel so compañeru nunos años.

Álvaro aportó al otru día a les sos clases nel colexu Marista Auseva cola autoestima peles nubes. Compañeros, profesores y cualesquier col que se crució pola cai. A toos esplicó con arguyu cómo una docena de policías enseñáron-y de primera mano los sos vehículos y indumentaries. “Anguaño sigue emocionáu”, esplica la madre y principal artífiz de que los axentes salieren al alcuentru del pequeñu.

Mónica Álvarez compartiera nes sos redes sociales del Cuerpu la pasión policial del so fíu, qu'amás de carecer Asperxer, presenta déficit d'atención. Los responsables de los perfiles de la policía quedaron impresionaos cola vocación del mozu y, en contactu con compañeros d'Uviéu, entamaron l'homenaxe.

La resultancia, vista la repercusión, nun pudo ser más satisfactoria. “Vamos tar eternamente agradecíos porque na vida imaxinamos una dedicatoria tan guapa”, asegura la madre del pequeñu axente” Márquez.