La futura instalación d'Amazon nel polígonu sierense de Bobes va ser de mayor tamañu qu'el d'otres edificaciones de grandes dimensiones de la so redolada. La multinacional de la loxística va asitiar sobre una superficie bruta de 243.560 metros cuadraos, magar la parcela neta que va ocupar la gran nave va ser de 171.663 metros. Estos númberos superen los de la estensión que, nel so conxuntu ocupa, por exemplu, la gran área comercial de Parque Principáu, con un total de 120.000 metros sumando la zona de tiendes y l'esterior d'aparcamientos y viales.

La comparanza ye abondo pa faese una idea de la magnitú del proyectu que se va a desenvolver en Bobes. Pero les característiques de la parcela, de forma bien irregular na distribución de la so superficie, faen que sía imposible reparar nella so conxuntu y que, en función del puntu nel que s'asitie l'espectador, namás tenga posibilidá de ver una perspectiva parcial del área. Solo a vista de páxaru, con una imaxe aérea como la qu'acompaña estes llínees y que per primer vegada se publica, ye posible tener conciencia de les descomanaes dimensiones de la estensión que va acoyer el futuru equipamientu de la compañía y na qu'anguaño se desenvuelven les obres pal movimientu de tierres previu al entamu de la construcción de la nave, previstu pa finales de mayu o primeros de xunu.

Les instalaciones d'Amazon van ocupar la totalidá de la segunda fase de Bobes, con una superficie bruta de más de 243.000 metros. La parcela sobre la que se va construyir la nave ye de 171.663 metros, magar la superficie construyida del almacén loxísticu va ser mayor, de 191.135,42 metros cuadraos al llevantase en cuatro andares (trés plantes más la baxa). La multinacional adquirió amás cuatro parceles na primer fase del polígonu, amiestes a la parcela de la nave, con destín a un aparcamientu de camiones, que va ocupar una superficie d'otros 18.400 metros.

El centro logístico de Amazon en el polígono de Bobes Silvota Siero La Fresneda Lugones Bobes AS-18 SI-2 Paredes AS-17 Balbona Bobes SIERO AS-17 A-64 Folgueras Granda Colloto Fase II Río Nora Fase I Fase II A-64 • Superficie • Inversión • Empleo directo 200.000 m2 100 millones 2.000 Polígono de Granda Polígono de Meres Superficie que ocupará el proyecto de la multinacional en Siero AS-17 Aparcamiento de camiones 18.400 m2 171.663 m2 Polígono de Bobes A-64

El proyectu d'Amazon aguanta inclusive la comparanza coles instalaciones que Capsa, la sociedá de fabricación y comercialización de Central Llechera Asturiana (Clas), tien na parroquia sierense de Granda. Estes postreres ocupen una estensión de 180.000 metros, de los que 71.600 correspuenden a la superficie construyida del equipamientu.

El desenvolvimientu del proyectu d'Amazon en Bobes va suponer una inversión que perpasa los 100 millones d'euros y, cola puesta en funcionamientu del centru, previstu pal branu de 2022, van crease alredor d'un millar d'empleos nuna primer fase, que podríen llegar a los dos mil nel momentu de plenu desenvolvimientu.

Anguaño tán en marcha los trabayos de movimientu de tierres y adecuación de la parcela y, a partir de finales de mayu o xunu, va entamase la construcción de la gran nave de la multinacional americana. Con esta previsión trabayase amás yá nestos momentos na preparación d'una gran escampada p'acoyer les casetes d'obra necesaries p'allugar a unos cuatrocientos operarios que van participar en llevantar el gran almacén loxísticu.

Per otru llau, Siero, a un pasu d'igualar a Avilés en númberu d'empreses –la distancia ye de solo 28–, sigui apuntando la llegada de compañíes al so territoriu. La Xunta de Gobiernu municipal aprobó esti día delles llicencies d'obra, construcción y adecuación pa una serie d'actividaes económiques que vienen confirmar el puxu que caltién el conceyu. En concreto, concediéronse permisos pa la construcción y entamu d'actividá de dos naves: una destinada a una empresa fabricante de material de desinfección, en Meres, y otra pa un centru de llavadura de vehículos, en Granda.

Coles mesmes, solicitóse permisu pa la instalación d'un nuevu restorán en Parque Principáu. Tamién se dio llicencia pa obres de meyora na climatización d'un centru comercial y pa la instalación d'un puntu de carga de vehículos eléctricos nun hotel de Viella. Per otru llau, según los datos de los responsables de les operaciones de desenvolvimientu del polígonu de Bobes hai otres 16 empreses que confirmaron la so futura instalación na área industrial sierense.

El gobiernu local de Siero fía la so crecedera económica al curtiu plazu al desenvolvimientu del polígonu industrial de Bobes, ente otros focos d'actividá. La llegada d'empreses va atraer tamién población, espérase, magar el conceyu trabaya dende va tiempu en proyectos pa la meyora de la calidá de vida nel territoriu que lu conviertan nun llugar entá más curiosu pa vivir. Ente ellos alcuéntrase'l bulevar de Llugones: l'aprobación definitiva de la tercer fase del plan publicóse esti día nel Boletín Oficial del Principáu (BOPA). El siguiente pasu nesta obra, que ye pieza esencial del cambéu nel modelu urbanísticu que se pretende en Llugones, va ser la llicitación. Dáu'l montante de la operación, de 1,24 millones y la magnitú de la obra, calcúlase que la llicitación pueda retrasase entá unos meses, lo que dexaría l'empiezu pal mes de xunetu, xusto cuando va concluyir la reforma de l'avenida Les Bellotines, tamién estratéxica pa Llugones. La creación del bulevar va traer consigo'l desenvolvimientu de grandes zones verdes y arbolaes, amás de carriles bici y zones de paséu. Esti plan axúntase a otros de semeyáu calter proxectaos na redolada de La Pola o d'El Berrón.