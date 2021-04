De la paré del Mesón As Cortes cuelga, enmarcáu, un artículu de LA NUEVA ESPAÑA del 25 de xineru de 1966. “Pesoz: la Asturias perdida”, reza la encabezadura. “Solo tres jóvenes quedaron en la capital del concejo”, recueye'l titular. Pero esos rapazos– Lino, Jano y Freije– tamién acabaron colando.

Cincuenta y cinco años depués d'esi reportaxe, Pezós, un conceyu que llenda con San Martín d'Ozcos, Eilao, Ayande y Grandas de Salime, sigue perdíu y más vacíu que nunca. Ye'l conceyu asturianu que más menguó en población nes postreres siete décades: pel camín dexó al 93% de los sos habitantes. Hasta llegar a los 145 empadronaos actuales, la mayoría d'ellos xubilaos. “Esto ta como un solar”, diz a los sos 71 años Alejandro Mesa, el Jano que protagonizó con 16 l'artículu de prensa de 1966. “Pezós lleva munchu tiempu en cayente, nun llevanta cabeza. Yo marché porque los mozos equí nun teníemos nengún aliciente”, asegura. Y el problema sigue.

Mesa coló en 1968 pa estudiar Delineación y Topografía y fixo la so vida n'Uviéu. Sicasí, agora, arriendes de la pandemia, él y la so muyer, Conchita Fernández, pasen más tiempu en Pezós, onde tienen una casa y un par de güertes, que na ciudá. “La xente equí nun tien trabayu. Nun hai agricultura, nun hai industria... Y si nun tienes mediu de vida, ¿qué vas facer? En Pezós solo hai xubilaos”, afirma Fernández. Xubilaos como la hermana de Jano, Marichu, que tamién alterna la ciudá col pueblu. “Venimos cada ocho o diez díes, cuando nun tenemos médicos”, apunta ente rises. Los Mesa, anque nun viven de siguío en Pezós, caltienen de pies cinco cases del conceyu, una por hermanu. “Cuando nun teamos nós, va acabase'l pueblu... Los nuesos fíos tienen les sos vides na ciudá”, señalen con pena.

Pela selmana, na capital del conceyu hai demasiao silenciu. Nengún coche d'ida, nengún coche de vuelta. La vía principal funciona casi como una cera y les úniques conxustes tán nel Mesón As Cortes y al pie de la carretera AS-13, al par de la furgoneta blanca d'Abelardo González. Esti gallegu, residente en Barreiros (a 15 kilómetros de Ribadeo), viende productos de la güerta. “Equí la población ta mui avieyada, pero ye xente maraviyoso y bien xunío. Por exemplu, el que convida nel chigre, convida a tol mundu, non solo al amigu”, espresa. Ana Allonca ye una de les sos veceres más fieles. “Equí nun hai xeitu de vivir. La xente nuevo tien que marchar, nun queden descendientes”, alvierte la muyer, que pide a los políticos “que nos ayuden y nun nos apierten”. “Quiciabes la solución –apunta– fuera nun acabar col campu. Tienen que ponenos más facilidaes”.

Nel Mesón As Cortes, l'únicu chigre del pueblu qu'aguanta abiertu, toma un café Javier Fernández, que ye distribuidor de bébores. “Dende Boal hasta equí (casi 40 kilómetros) solo funciona esti establecimientu hosteleru y otru más, cuando solo n'Eilao llegó a haber cinco. Enantes víes un chigre por cada cuatro cases. Y nun escaezamos que como cierren les tiendes-bar, los pueblos van a pique”, cuenta. “Esta vegada dende Boal nun crucié con más de cinco coches. El día que veo ocho yá digo: ‘Ta l'autopista llena’”, bromia. Les comunicaciones per carretera son ún de los males mayores de Pezós: tárdase en llegar al so corazón casi dos hores y media dende Uviéu. Ello ye, un asturianu residente nel centru de la rexón ponse primero en Santander qu'en Pezós. Y yá se faiga'l trayectu pela mariña o pel interior, les curves son infinites.

Por eso, l'alcalde del conceyu reclama primero de nada “bones infraestructures”. “Nun ye lóxico que pa dir a Uviéu echemos cinco hores, ente ida y vuelta”, denuncia'l socialista José Valledor, que pide reparar l'AS-12, ente Navia y Grandas de Salime. Amás de “averar Pezós per carretera al centru d'Asturies”, el rexidor remarca que fai falta “un meyor funcionamientu de les nueves tecnoloxíes”. Ensin dir más allá, nel mesmu Ayuntamientu, un móvil Movistar nun tien cobertoria. Pero tantu pa lo uno como pa lo otro, fai falta “dineru”. “A tol mundu se-y enllena la boca con qu'hai que trabayar pola España vacida, pero ye tou diridaina. En cuanto se fala d'invertir, toes eses intenciones queden en nada”, denuncia Valledor, que nun ye demasiao optimista: “Como tarden cincuenta años en facer otru reportaxe como esti, nun sé si va haber xente pa cuntalo”.

Magar ello, Pezós engarrase por un futuru. “Munchos de los que colaron volvieron cola pandemia. Pero son xubilaos; el conceyu necesita mozos y xenerar puestos de trabayu”, prosigue José Valledor. Mozos hailos, anque son pocos: nun lleguen a la decena. L'habitante más pequenu ye de fechu el nietu del alcalde, de nome Martín y de 2 años. Mano d'obra, pela so parte, hai que xenerala.

“Daqué rellacionao cola madera y la biomasa creo que tendría futuru equí, porque tenemos la materia primo. O un parque eólicu...”, llanza como idees Valledor. La vecina Conchita Fernández propón esplotar los viñeos. Y la farmacéutica Ana Martínez fala d'industria verde. “El turismu y l'agricultura nun van llevantar esti conceyu. Fai falta camudar el conceutu y un plan seriu, como se fixo cola industrialización. Nun se puede pretender que la xente vuelva a lo rural diciendo: ‘Vívese meyor equí’”, señala Martínez, que ye de San Martín y atiende una vegada a la selmana en Pezós, xunto al médicu.

Lorena Casariego, la técnica del telecentru del conceyu, sufre nes sos carnes otru de los problemes del Occidente: les llimitaciones na educación. “Un neñu d'esta zona nun puede facer otra cosa al marxe de dir a la escuela. A la mio fía gústa-y la equitación y tengo que llevala a Puertu Veiga (Navia), que me queda a hora y media. Tampoco podría facer natación nin nengún otru deporte”, se quexa. Col agravante de qu'a los 16 años, los mozos yá tienen que salir fora a estudiar. “O marchen les families enteres o marcha'l neñu solu”, protesta'l rexidor, que cree nuevamente que “nun hai igualdá d'oportunidaes” ente la zona rural y la ciudá.

Pezós tien clara la solución a la so despoblación. ¿Y los que manden?