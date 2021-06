Nes instalaciones avilesines de les Bateríes de coque cuerre la vida a zarapicones magar tou. Asina lo señalen los técnicos de la Empresa pa la Xestión de Residuos Industriales (Emgrisa) que redactaron esti pasáu abril el “Documentu Ambiental del Anteproyectu d'Esmantelamientu y Baltadera de les Bateríes de Cok d'Avilés”, qu'asina ye como se llama l'estudiu que la empresa pública que xestiona'l Parque Empresarial Principáu d'Asturies encargó a Emgrisa, que ye otra filial de la Sociedá Española de Participaciones Industriales (SEPI).

Los redactores del documentu van tan al detalle de la fauna y de la flora superviviente qu'empleguen bona parte de les doscientes y picu páxines del “Documentu Ambiental” en sí a desenguedeyar cuánta vida atoparon na so esploración ente les instalaciones que mientres más de sesenta años fabricaron el combustible que quemó la gran siderúrxica y asitió a Avilés nel mapa de los conceyos más ricos del país y tamién, ente los más contaminaos del continente. Y ente esa vida animal choca la presencia de raposos y de llóndrigues y l'ausencia de xabalinos.

Destaquen los redactores que fixeron un inventariu d'especies vertebraes nel mes de setiembre de 2020 (el documentu en sí ta fecháu n'abril d'esti añu). Trabayaron como esploradores, faciendo “prospecciones de campu na área d'actuación y la so redolada inmediata”. Y de too esto sal una llista sorprendente de fauna capaz de permanecer nel mundu a pesar de la muncha “antropización” (intervención humana) de la zona que tán estudiando cola cuenta d'esplicar cómo se tien que realizar el baltamientu de les instalaciones fabriles. Esto último, que tenía qu'empezar nunes poques selmanes, alcuéntrase nun “impasse” de resultes de la investigación abierta por un xulgáu avilesín contra una presunta actuación delictiva d'Álvaro Álvarez, l'antiguu secretariu xeneral del PSOE. Pero non yá por eso, tamién, y como desveló LA NUEVA ESPAÑA, por un recursu interpuestu énte'l Tribunal Alministrativu Central de Recursos Contractuales pola empresa navarra Erri Berri contra l'axudicación de la baltadera de les instalaciones a la unión temporal d'empreses Lezama-Los Álamos.

Poca vida

“La área d'actuación y la so redolada presenten escasu interés pa la fauna. El so calter netamente industrial, xunto cola inmediatez al núcleu urbanu d'Avilés y la so fragmentación ente polígonos industriales ya importantes infraestructures viaries, permiten namás la presencia de comunidaes de vertebraos bien probetayes, integraes por especies comenencioses, afayaes a vivir n'ambientes fuertemente alteriaos y humanizaos. Nesti contestu, namás la cola de la ría d'Avilés constitúi un espaciu de ciertu interés, pos atrai a cierta variedá de vertebraos, principalmente aves acuátiques y pexes”, almiten los técnicos que redactaron el “Documentu Ambiental”.

Mamíferos

Dicen los técnicos que nun hai munchos por cuenta de la “elevada antropización” de la zona, esto ye, por cuenta de l'alta presencia d'elementos remanaos polos homes. Y, con too y con ello, predominen “unes poques especies de calter interesante y amplia distribución (delles especies de royedores, raposu, etc.). Sicasí, paga la pena destacar la presencia habitual de la llóndriga na cola de la ría. Esta ye una especie catalogada como “d'interés especial” pol Catálogu Rexonal de la Fauna Vertebrada Amenaciada del Principáu d'Asturies. Asina que, llóndrigues, raposos y musarañes ente'l coque.

Páxaros

Les bateríes avilesines tampoco nun son campu aparente pa l'anidación d'aves, señalen los técnicos d'Emgrisa. Sicasí, observaron “unes poques especies, interesantes y d'amplia distribución n'ambientes urbanos y periurbanos”. Y apunten: palombos torcaces, carboneros comúnes, aviones comúnes, palombos bravíos, raitanes europeos y, poques gracies, gurriones, pegues, xilgueros y estorninos. Toes, na redolada de la coquería, porque si amplíen l'espectru de la ría, la llista d'aves ye infinitamente mayor. Sorrayen nel documentu que son destacables “la ensenada de Llodero y la llamarga de Zeluán, tres la desapaición recién de los últimos fragmentos de les llamorgales d'El Recastrón” como llugares d'avistamientu d'aves. “Estes árees caltienen un notable interés”, añeden.

Llamprees na ría

Los redactores del documentu atoparon llamprees marines al pie de les Bateríes. Y tán ablucaos. Escriben: “Nos últimos años, detectáronse exemplares subadultos parasitando dalgunos de los muiles qu'enfusen na ría d'Avilés. Sicasí, la especie nun se reproduz en nengún de los ríos que desagüen nesta ría”. Avisen, eso sí, que les llamprees marines son una especie que'l Catálogu Rexonal de la Fauna Vertebrada Amenaciada del Principáu d'Asturies recueye como “vulnerable”.

Muiles

Lo qu'hai, y munchos, son muiles, que son pexes que los cocineros dicen que saben a folla si se pesquen en zones portuaries y que nos años de fame n'Avilés en cuenta de pa echalos al cazu utilizábense como balones de fútbol nel barriu de pescadores, que daquella inda siguía tando en Sabugo. “Les obres de saneamientu y descontaminación entamaes a lo llargo de les dos últimes décades permitieron una progresiva recuperación de la calidá de les agües y de la comunidá ictícola del estuariu, que resulta cada vez más abondosa y variada”, destaquen los técnicos. Y asina señalen, amás de los muiles, a barbos de folla roxos de roca, rayes, maragotes, cabres, xulies, fañeques, sargos, doraes y, inclusive, besugos, llubina, chicharros y xardes.

Xaronques y sapos

Los redactores del “Documentu Ambiental” nun vieron nin una xaronca na so esploración. Y ye que, espliquen, la zona “carez de champanes permanentes o temporales aparentes pa la reproducción de les especies d'esti grupu”.

Llagarteses

Nun atoparon los redactores del estudiu previu a la baltadera de les bateríes avilesines munchos reptiles na zona. Y ye que, señalen, la coquería ye “una redolada contraria” talamente que nin les culiebres “atopen nesti espaciu condiciones amañoses pa la so supervivencia”. Lo que sí que vieron son llagarteses, que son animales, dicen, capaces “d'afayase a dellos espacios fuertemente alteriaos y humanizaos”.