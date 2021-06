La novelista Corín Tellado (Viavélez, 1927-Xixón, 2009), la indiscutible reina de la novela rosa, l'autora más prolífica del mundu y la más lleída n'español, acaba de dar el reblincón a les pantalles. Telemundo, una de les grandes productores de ficción del mundu, qu'ente los sos grandes ésitos tien “Pasión de gavilanes” y “La reina del sur”, llegó a un alcuerdu colos herederos de la escritora, cola editorial Planeta como intermediaria, y fíxose colos derechos n'esclusiva de tola so obra, qu'arrexunta más de 4.000 títulos. Telemundo quier convertir en películes y teleseries los argumentos qu'imaxinó Corín Tellado. Va empezar a facelo, avanzó esti día la so fía, Begoña Tellado, con un primer paquete de noveles, que la familia y la editorial ayudaron a escoyer y que van ser convertíes en películes d'aprosimao una hora de duración. “Tamos felices. Esto va sirvir pa recordala y pa que la so memoria siga viva. Ella taría encantada”, declaró Begoña Tellado.

Esta ye, según la editorial Planeta, la primer vegada qu'un estudiu de producción de fala hispana cierra un alcuerdu pa consiguir la colección completa d'un solu autor. Telemundo Global Studios, l'estudiu creáu'l pasáu mes de mayu pola productora p'abastecer el creciente mercáu de productos n'español n'Estaos Xuníos y nel restu del mundu, va encargase de llevar alantre adaptaciones contemporanees de los relatos de Corín Tellado en múltiples formatos, mesmo películes, como miniseries o series más estenses, tanto pa televisión como pa plataformes dixitales como “Peacock”, que ye propiedá de NBC Universal Media, la mesma corporación a la que pertenez Telemundo. Ente los primeros títulos que la productora cuenta poner en pantalla, según Begoña Tellado, hailos de “diverses temátiques” y de toles dómines de la so carrera lliteraria, empezando pola so primer novela, “Atrevida apuesta”, qu'escribió cuando solo tenía 17 años.

Nun ye la primer vegada qu'una novela de Corín Tellado, que vendió más de 400 millones d'exemplares de los sos llibros –más que Stephen King, Paulo Coelho o Tolkien–, se lleva a la televisión ya inclusive al cine. “Tengo que abandonarte” y “Notre marriage: mi boda contigo” fueron adaptaes pa la gran pantalla en 1969 y 1984 respeutivamente. En 1966, en Colombia, rodóse la primer telenovela basada nuna de les sos obres, “Diario de una enfermera”, y depués d'ella vieno otra ventena, ente elles “Ambiciones”, que s'emitió per “Antena 3” en 1998.

L'alcuerdu de cesión de derechos de la obra lliteraria de Corín Tellado ye una bona noticia pa los sos herederos, los sos fíos Begoña y Domingo Tellado, los sos seis nietos y la so primer bisnieta, que se llama Corín na so alcordanza, y forxóse mientres l'últimu añu.

Joaquín Álvarez de Toledo, director xeneral del área de conteníos trensmedia de Planeta, esplicó, sobre esta operación, que “la obra de Corín Tellado incorpórase de xeitu relevante al grupu editorial en 2017, añu nel que se creó'l sellu ‘Ediciones Corín Tellado’ pa singularizar les sos noveles”. “Por aciu d'esti alcuerdu, queremos reivindicar la figura d'una de les nueses autores más queríes a nivel global, una muyer que contribuyó como poques a crear llectores voraces mientres delles xeneraciones”, añedió.

Marcos Santana, presidente de Telemundo Global Studios, faló de “un suañu fechu realidá” pa la so productora. “Desenvolvimos un plan distintivu pa les obres de Tellado y vamos crear series ablucantes pa dellos formatos y plataformes. Güei, más que nunca, les audiencies de fala hispana nagüen por ver grandes hestories d'amor, y nun esiste un estudiu meyor forníu pa da-y vida a estes hestories d'un xeitu modernu y culturalmente relevante pal esfrute de los televidentes llatinos”, esplicó.

Santana acabó citando a Mario Vargas Llosa, almirador declaráu de la escritora asturiana: “Yera una maestra na esencia de la lliteratura, que ye cuntar hestories. Daba a les sos llectores esa ración de fantasía ya irracionalidá ensin la que nun podemos vivir”.