A Santiago Somoano Simón, vecín del pueblu de Pen, n'Amieva, suel visitalu delles tardes un “colega d'oficiu”. Señala una madera vieya, nel esterior de so casa, y diz qu'ellí se posa munches tardes un picatueru a picar nel maderu, ensin dulda un momentu singular pa esti home que ye carpinteru, tallista y constructor d'horros y paneres y que vive y tien el so taller nesta guapa localidá d'Amieva.

“El mio l'oficiu vienme de familia. El mio güelu tenía un serraderu en Les Arriondes y ellí de guah.e yá entré en contactu cola madera, como quien diz, crecí ente ella”, afirma él que, colos años y en formándose nel Centru de Formación Profesional El Prial en L'Infiestu, empezó llueu a trabayar hasta que decidió, col tiempu, ponese pola so cuenta.

Él, que ye miembru de l'Asociación Amigos del Horru, ye defensor del usu habitacional de los mesmos, una y bona que dexaron de sirvir pa lo que fueron creaos. “Perdí la cuenta de los horros y paneres que vi esbarrumbase. Ye bona llástima. Dacuando son de cuatro o cinco dueños que nun se ponen d'alcuerdu pa igualu o bien nun tienen dineru pa ello, y otres vegaes quien los herieda ye a la fin xente que vive nel estranxeru".

Pa esti profesional namoráu del so trabayu y, entá ye más, de lo que trai restaurar o construyir ún d'estos graneros asturianos, "lo que nun tien dulda ye que tener un horru o una panera iguada anguaño, y entá si amás yá nun se guarda'l productu del campu nellos, ye un luxu porque los materiales son caros y depués ta la mano d'obra. La única forma de que sigan calteníes y de pies ye que se-yos dea otru usu como l'habitacional, pero ensin que se modifique la so estructura”, diz esti entamador rural quien, al mandu de Maderas Santi, la so empresa, tanto constrúi horros y paneres como les rehabilita, amás de facer otros trabayos de carpintería lo mesmo que de talla de madera. “La verdá qu'una estructura d'un horru o una panera pa daquién que-y guste la madera ye lo máximo; empecé con otra persona a facer horros y tiempu depués púnxime pola mio cuenta”, esplica.

“Faigo muncha artesanía con pieces viejes que yá nun tienen utilidá. La puerta ta fecha con pieces de cureñes, colondres del horru que dicen n'otros sitios, rehabilitando igualmente les talles que teníen. Faigo, dende pasos d'escaleres, a talles, muebles antiguos o maseres, por citar dellos trabayos. Rescato cuanto puedo d'esa madera qu'acaba en nada o se pica pa lleña”. Pa esti profesional de la madera hai trabayu pa los constructores d'horros, “y más habría, lo que pasa ye que la xente échase pa tras por tanto papeléu, pola burocracia. Claro que podría rescatase más d'estes construcciones. Yo rehabilité dalgunes pa estranxeros, que-yos gusta enforma protexer esti tipu de bienes muebles cuando los adquieren”, esplica esti vecín de Pen, contentu de vivir nesta localidá d'Amieva.

“Vívese bien pero tamos abandonaos cola tema d'internet. Yo, cuando vini, tardaron cinco años en poneme'l teléfonu en solicitándolo. Tenemos un adsl que va perlentu, nin te cunto lo que cuesta siquier descargar una semeya”.

Esti profesional cree que güei “nun se puede vivir y entamar nun pueblu porque ¿de qué vives?. Lo primero precises un trabayu y nos pueblos nun lu hai. Nel mio casu la casa ye de la mio muyer y tenemos tamién equí'l taller, pero tener que mercar una casa y entamar partiendo de cero nun pueblu véolo complicao. Como nun dean ayudes o faigan daqué como poner una bona conexón a internet, véolo perdifícil. Sicasí si se cuntara con ella yo creo que sí podría, siquier pa dalgunos pa los que ye imprescindible pa trabayar dende casa. Vendría-y perbién a muncha xente y atraería a persones al pueblu", diz.