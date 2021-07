Diz Lola Inguanzo, que'l so apellíu ye, al tiempu, el nome del pueblu de Cabrales nel que nació, que cuanto fai surde de la inspiración de la redolada na que vive. Muyer tímida y a la que nun-y gusta falar d'ella mesma, amuésase estos díes feliz ante la respuesta qu'ente públicu y comerciantes tuvo la so creación: un bombón que reproduz l'Urriellu, el Picu, tamién conocíu como Naranjo de Bulnes, y que sosprendió pola so orixinalidá y lo muncho que se paez a esti emblemáticu monte asturianu que reina nel Macizu Central de los Picos d'Europa. Comercialízalos col nome de Urriellinos.

Anque natural d'esti pueblu cabraliegu, como tantos otros mozos nel so día marchó pa la ciudá, nel so casu, a Uviéu, onde, ente otres coses, estudió solféu y trabayó un tiempu nel mundu de la música. Sicasí, foi siempres una namorada de la cocina y de forma autodidacta fue formándose al traviés de cursos d'iniciación y reciclaxe, amás de facese con una bona biblioteca sobre esta tema. Casó y ye madre de dos fíos. “Yo siempre quixi tornar al mio pueblu, a Inguanzo, y a la fin equí vinimos. Yo tenía bien claro que quería tener la mio güerta, les mios pites, tou eso, y dedicame a la cocina, ente otres coses. Una de les razones qu'alcontré pa quedame equí, cuando yá los mios fíos se fixeron mayores, foi la de poder ayudar a mio madre”, esplica.

Mientres unos años tuvo al mandu del so restorán, El Cascoxu, un chigre atopadizu qu'abría pelos meses de branu. “A la xente gustába-y muncho venir perequí a comer y a disfrutar de la redolada. Lo cierto ye que la pandemia, como a tantos negocios, tamién nos afectó enforma; tuvimos que cerrar y decidimos yá nun volver abrir”, señala esta muyer que non por ello dexa d'amosase optimista, destacando que siempres foi bien creativa y que ye'l llugar onde habita'l que dacuando la inspira. Y entiéndese perfectamente si tenemos en cuenta lo qu'acaba de poner nel mercáu, que plasmó a tol mundu tanto pola so orixinalidá como pola calidá del productu.

“Los Urriellinos nun surdieron d'un día pa otru. Ye una idea que me venía rondando dende va dos años. Fui a clases pa trabayar el chicolate. Una prima falóme de Tino Helguera y vino hasta equí. Foi mui importante pa mi y toi-y bien agradecida pol so asesoramientu y la so ayuda”, diz con emoción contenida Lola, que revela, amás, los ingredientes del ésitu del so productu: los trés tipos de chicolate qu'incorpora. Trátase d'una cobertoria negra, chicolate con lleche y chicolate blancu. “Toi percontenta, porque acaben de salir y yá tienen demanda abondo, sobremanera de comercios d'equí de la zona; pero esto nun se fai nun momentu, nun hai qu'escaecer que ye un productu totalmente artesanal, y trabayar el chicolate lleva'l so tiempu, por eso intento dir adulces y bien por que salga como tien que salir. Yo lo que tengo claro ye que voi dir a poco y a poco”, afirma con una sorrisa.

Precisamente la so creación naz de vivir nel so pueblu. “Si nun viviera equí, probablemente nun m'asocedería. Ayuda eso y amás sentite bien contigo mesma, sentite a gustu acaldía, porque si nun tas bien nun sirve de nada lo que faigas”, asegura Lola Inguanzo, qu'anima a la xente a vivir y a entamar nel mediu rural. “Toi convencida dafechu de que puede entamase nel mediu rural. Ye una maravía vivir equí, siquier nel mio casu”, sostién.