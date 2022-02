Lleva la xixonesa Blanca Fresno dellos meses enyerbada en facer cerveza nun llagar. Concretamente nel de Fran Ordóñez, Viuda de Angelón, en Nava. Blanca "robó" a Fran –col so permisu, que lu dio encantáu, too hai que lo dicir– una parte de la so sidra. Más bien aprovechóse del procesu d'ellaboración de la bebida asturiana.

Salió-y perbién y sacó al mercáu Dúa, una cerveza d'aires sidreros y pionera en munches coses, de mano na so fórmula curiosa y revolucionaria. Por resumir un pocu: ye d'enlleldu mixtu, yá que usa lleldu de cerveza del tipu “french saison” (d'orixe belga) y el que garra nel ambiente del llagar, usa tamién escanda ecolóxica asturiana, y tien baxu nivel d'alcohol y de gluten. “Ye una cerveza innovador yá que ye la primer vegada que se realiza esti procesu que crea una conexón directa ente esti productu y la nuesa tradicional sidra gracies al lleldu”, describe Fresno, una de les poques muyeres ellaboradores anguaño de cerveza n'España. La idea rondába-y dende diba tiempu a esta amante de la cerveza, bebida que la namoró nun viaxe a Bratislava (Eslovaquia) en 2008, cuando afayó les ellaboraciones artesanes. Dende entós son delles les que fixo (por exemplu, la de Ca´Beleñu, el popular chigre d'Uviéu agora zarráu) hasta llegar a Dúa Sparkling Beer, que se va comercializar en tiendes gourmet y de productos ecolóxicos, mesmo qu'en chigres y restaurantes n'Asturies dientro de pocos díes. Cuenta con dos variedaes, Grisette (rubia) y Ambrée (tostada), envasaes nunes guapes y curioses lates negres con llamatives etiquetes diseñaes por Juan Jareño. La so pareya, el maestru cerveceru arxentín Ricardo Aftyka (Juguetes Perdidos), collaboró nuna parte del proyectu d'esta cerveza que ye un homenaxe dafechu de la so autora a la tierra. “Quería facer daqué asturiano de verdá, con ingredientes d'equí. Una cosa ye facer cerveza n'Asturies, que se fai enforma, y otra que tea fecha con coses d'equí. Dúa lleva'l lleldu de la sidra y la escanda ecolóxica asturiana”. El pasáu ochobre, en plena fermentación del xugu de mazana tres el mayáu, marchó Blanca Fresno al llagar de Viuda de Angelón en falando con Fran Ordóñez, encantáu d'aportar el lleldu de la so sidra a la cerveza. “Realmente nun tuvimos que facer nada, faise solo”, describe'l llagareru. “El formientu de la sidra ye xabaz dafechu, espontaneu, ta nel ambiente del llagar permanentemente”. Pa garralu, Blanca Fresno asitió ente les pipes de sidra cuatro recipientes col mostiu de cerveza que fixera primeramente nel llagar. Y ellí los dexó “faciendo'l so trabayu” a lo llargo de 24 hores. Ye'l métodu “coolship”: “El mostiu de la cerveza déxase esfrecer 24 hores y sobre él posa'l lleldu qu'hai nel aire. Una y bona completáu'l procesu llevélu pa terminar la ellaboración”. Pa enlatar y completar la producción tuvo que treslladase a Cataluña, porque nun foi fácil atopar una fábrica pequí por cuenta de les dificultaes técniques que presenta esti tipu de cerveza. Yá na lata, “Dúa ye una cerveza qu'evoluciona acaldía que pasa, el so sabor y arume son distintos agora que si se toma dientro d'un par de meses”, como la famosa Orval, esplica la so autora, satisfecha con poder crear esa “sinerxa” ente cerveza y sidra. “Quería amosar que nun tán peleaes y pueden ayudase”. Encamienta Blanca Fresno la so Dúa pa comer o cenar y asegura que con quesos asturianos marida perbién, polo xeneral, con cualquier platu, “porque ta suave, tien poco alcohol y nun atapa'l sabor de los alimentos”. Y yá pa disfrutala bien del tou, hai que tener en cuenta'l tipu de vasu. Nesto tercia Fran Ordóñez: “El de la sidra va-y perbién”. Nun podría ser d'otru xeitu.