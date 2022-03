El 16 de xunetu de 2017 la vida de Nacho Abella dio un cambiu radical. Vicky, la so madre, finaba a los 57 años víctima d'un cáncer. Esti uvieín criáu en Vallobín, que depués viviría en Montecerrao, tenía entós 19 años y a los sos tíos como únicu sofitu. So padre abandonáralos diba años y él nun quería ser una carga. Dexó'l módulu d'Actividá Físico Deportiva qu'estudiaba en Grau y buscó trabayu. Llegó a trabayar 90 díes siguíos compatibilizando la hostelería col turismu deportivu. Una vida dura cola que salía alantre. Nos ratos llibres, un poco de Play Station. Nunca pensó que la so bona mano col Fifa daría otru xiru, esti bien positivu, a la so esistencia. “Solía xugar a la consola col mio meyor amigu, Enol, dábaseme perbién y apuntéme a un campeonatu”. De magar entós, camudó too. Agora xuega pal equipu de eSports de Casemiro, el futbolista del Real Madrid, vive na capital con casa y gastos pagos, tien un bon sueldu y acaba de clasificase ente los 32 meyores de la Champios League.

Nel colexu Parque Infantil, Abella –apellíu maternu del que presume– creció estrumiendo los recreos pa dar pataes al balón. El fútbol yera la so pasión. Xugó munchos años. Nel Vallobín, nel Real Uviéu, nel Cuadonga y nel Rosal. “Nun yera de los que me zarraba en casa a xugar a la consola, el mio hábitat taba na cai", cuenta. L'Institutu Monte Naranco foi escenariu de la so adolescencia. Ellí sacó la ESO y tomó la decisión d'estudiar un módulu rellacionáu col deporte, la so gran pasión. Pero la perda de so madre obligólu a tomar per otru camín. “Entraba a les ocho o les nueve pa entamar rutes en bici pola sienda del osu y depués marchaba al Vips de Parque Principáu, d'onde salía a la una o les dos de la mañana”. Foi nesi tiempu cuando empezó esbrexar p'hacia un nuevu mundu. “A diferencia d'otros gamers, yo sé lo que ye trabayar 15 hores al día”, cuenta esti uvieín, que sabe lo que son los ésitos a los mandos de la consola, como l'añu pasáu, cuando terminó subcampeón d'España de la lliga oficial del Fifa, colos colores del Sevilla FC. Primero, yá destacara representando na lliga al Deportivu de La Coruña, unos ésitos que-y sirvieron pa que'l Case Esports, propiedá del futbolista del Real Madrid Casemiro, se fixara nél. “N'ochobre llegóme la ufierta y dende entós vivo en Madrid, con tolos gastos pagos y un sueldu que ta perbién”, diz ensin desvelar cuánto gana. Anque echa de menos Uviéu y los sos amigos, Nacho Abella reconoz que vive un momentu dulce tres años de pasar trabayos. “Nun lo tuvi fácil”, sospira de la qu'amuesa una sorrisa de felicidá. “La mio novia, que tamién ye asturiana, ta estudiando en Madrid un máster, asina que saliónos too perbién”, apunta. La so meta pasa agora por siguir trunfando nes dos cites más importantes del añu. Ente'l 23 y el 24 d'abril va viaxar a Estocolmo pa competir colos 32 meyores d'Europa por un puestu nos cuartos de final. En casu de pasar, va engarrase pol títulu en feches cercanes a l'auténtica final de la Copa d'Europa de fútbol. Tamién va allegáse'l próximu mes a Londres pa competir nun prestixosu tornéu internacional. “Espero tar a l'altura”. El gamer dedica agora “ente 8 y 10 hores” diaries a xugar, ver partíos y entrenar nueves técniques. “El videoxuegu va evolucionando costantemente y si nun t'afayes pierdes la técnica”. Tien un entrenador que-y punxo Casemiro, contratáu p'ayudalu. El xugador del Real Madrid, el so mecenes, visítalu de siguío. “Plásmame la so humildá y lo llano que ye. Él xuega más al Counter Strike –videoxuegu d'acción–”. Una vegada conquistada una vida cómoda en Madrid, Nacho Abella nagua por grandes metes. “El mio ídolu gamer ye Gravesen, que tamién ye d'Uviéu y tien 100.000 siguidores, y el mio suañu ye llegar a ser el meyor xugador de Fifa del mundu”, proclama la estrella uvieina de los videoxuegos. Les sos aspiraciones miren tamién escontra'l club de los sos amores. “Gustaríame xugar dalgún día na lliga pal Uviéu. Yá tuvi a puntu l'añu pasáu, pero nun pudo ser´”, diz. Esta temporada, na Lliga española defende los colores del Elx.