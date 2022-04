“Dame la pata” ye'l nuevu modelu de voluntariáu que s'entamó nel albergue municipal d'animales de Llangréu. El programa ta xestionáu pola organización non gubernamental Maspaz. “El nuevu proyectu va tar estremáu en cinco árees d'actividaes distintes p'atender a les necesidaes específiques de cada animal y facilitar la so adaptación ambiental y social. D'esti xeitu, cuando sían adoptaos, la so integración na nueva familia va ser más rápida y completa”, indicó'l gobiernu local de Llangréu.

Relacionadas Una buena vida de perros