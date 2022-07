Asturies yá tien cantar del branu. Llámase “Echa-Lo” y ye la versión sidrera de “SloMo”, la tema col que Chanel Terrero representó a España nel festival d'Eurovisión y que trunfó con una tercer posición. La “cover”, realizada por Nerea Vázquez y Jony Llera, ye en realidá una campaña promocional del Conseyu Regulador de la Denominación d'Orixe Protexida (DOP) “Sidra d'Asturies”. La lletra incide precisamente nel mensaxe que la entidá que preside Guillermo Guisasola llanzó pa esti branu: “Xirar enantes d'echar”, pa ver la etiqueta y comprobar que la bebida ta ellaborada con mazana asturiana.

“Y nun se confundan / con otres peooores / la Sidra d'Asturies / gusta a los de casa y a los foriatones / Solo esiste unaaa / nun hai imitaciones / con etiquetina la sidra que bebo yo”, canta l'artista xixonesa Nerea Vázquez nel videoclip. El cantar asoleyóse'l vienres pasáu y yá atropa decenes de miles de visualizaciones. Tou un ésitu. “Ye xenial, brutal, buenísimu, un chanelazu a sidrazu”, aplauden los internautes nes redes sociales.

Como'l “Whach it slow mo, mo, mo, mo” y “Hasta'l suelo lo lo lo lo” del “hit” de Chanel, l'estribillu de la versión asturiana ye de lo más pegadizo: “Esi culín échalo lo lo lo lo / Ábrenos otra que s'acabó bo bo bo bo / Guah.e que cuerra la sidra ho ho ho ho”. El cantar da pa muncho más: “Gústate nel Xiringüelu y nel Carmín, tamién nel Descensu / Si me la escancia yo me la bebo / hasta'l final d'un tragu y pa dientro / que la muyer auténtica y la mazana / tien que ser pa pa pa pa/ Asturiana na na na na”.

El videoclip foi grabáu en dellos llugares de la rexón, principalmente nos puertos de Tazones y Llastres. Na producción nun falten sidreríes y, poques gracies, culinos de sidra. Como diz el cantar, “escancialo lo lo lo” esti branu.