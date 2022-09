Mariano Fernández ye de Villoria (Llaviana) y un par de vegaes a la selmana toma una Aspirina. Nos postreros 35 años fabricó tonelaes d'ácidu acetilsalicílicu, el principiu activu d'esta popular melecina del que se diz que se tomen 2.500 pastilles cada segundu en tol mundu. Agora tien 63 años y en 2024 llegará-y la xubilación, pero si fora por él «siguiría trabayando». Nin un solu día d'estos 35 años, colos sos turnos de nueche y de día, coles sos crisis económiques y hasta con una pandemia mundial, llegó a trabayar de mal humor.

Mariana Gálvez tien 23 años. Ye colombiana y cuando terminó la carrera d'Inxeniería Química vino a España. Tenía la nacionalidá por parte paterna asina que llantóse en Barcelona y empezó «a mandar fueyes de vida» (curriculums). Va seis meses vio qu'en Bayer Hispania, en La Felguera, facía-yos falta cubrir una baxa por maternidá. Recordó aquel anunciu que vía de neña que dicía «Si ye Bayer ye bono» y nun lo pensó. Una d'eses fueyes de vida acabó en manes de Jorge Álvarez, uvieín de 53 años qu'en 1995 entró de becariu na fábrica de Bayer en Lada (Llangréu), de la qu'agora ye arguyosu director. Depués d'esa baxa por maternidá, Mariana pasó a tener un contratu indefiníu.

Mariano y Mariana son el más veteranu y la más novata de la Bayer en Llangréu y los dos tienen el mesmu arguyu de pertenencia a la empresa que'l director.

Cuando Mariano Fernández, ayudante técnicu na planta de producción, llegó a la empresa, «yera too mui manual». Col pasu de los años «avanzóse enforma n'automatismos» pero «avanzóse entá más, una barbaridá, en seguridá, con cursos de formación y muncha ayuda».

Agora Mariana, dende'l departamentu de «business planing administration» tien per delantre otru gran retu, la dixitalización de la planta asturiana, «que tol mundu que lo necesite tenga al so algame, nel so ordenador, nel so teléfonu móvil, tolos datos del procesu de producción», esplica'l director. La Bayer ta dixitalizada, nos ordenadores de cada puestu de trabayu tán los datos necesarios, «pero tenemos que poder disponer d'ello en cualquier momentu o llugar», diz Jorge Álvarez.

Esos son los grandes retos estratéxicos de la compañía pero quiciabes el más importante sía caltener daqué intanxible, el sentimientu. Nos últimos 35 años, los que Mariano Fernández lleva na empresa, les cuenques mineres sufrieron una desindustrialización qu'acabó cola minería y la siderurxa, perdiéronse miles d'empleos y la conflictividá social foi una constante. «Somos conscientes de too lo que pasa ehí fuera y por eso, pa tolos que tamos equí la seguridá de tener un puestu de trabayu ye perimportante y eso nótase nel ambiente». Fernández nació en Villoria y vive en La Felguera, y tienlo visto de tolos colores nes crisis de la minería y l'industria.

Mariana Gálvez seique nun sepa quien ye José Ángel Fernández Villa nin qué foi la «fuelgona» de 1962, pero nos dos próximos años dende'l so puestu de trabayu va ver como sume a poco y a poco la central térmica de Lada, paré con paré cola fábrica de Bayer. Ella insiste, «n'entrando equí nótase'l sentíu de pertenencia». Los dos pertenecen al centenar y mediu de persones que trabayen na Bayer de Lada, 100 de la compañía alemana y otros 50 d'empreses esternes pero que desenvuelven la so xera a diariu na mesma planta.

La colombiana nun dudó un segundu ya instalóse en La Felguera. «Puedo venir andando a trabayar y sentíme perbién acoyida pola xente d'Asturies un llugar que me gusta enforma». Na conversación tercia'l director pa esplicar que «nun principiu la fábrica diba instalase en La Felguera pero nun había suelu industrial abondo, había permunches empreses».

L'orixe de la industria farmacéutico na cuenca del Nalón ta amestáu precisamente a esi desenvolvimientu, al de la minería y la siderurxa que producíen los componentes necesarios pa fabricar l'ácidu acetilsalicílicu, «yera economía circular, anque nun lo llamaben asina», sorraya'l director.

Entamó too en 1942 cuando cola Segunda Guerra Mundial prindáronse los bienes que Bayer tenía n'España. La empresa llangreana Proquisa llogró nuna puya pública'l derechu al usu de la cruz de Bayer y de la marca Aspirina. En 1969 Bayer adquirió'l 51 per cientu de les acciones de la empresa de Lada y, en 1981, el 100 por cien de la planta llangreana qu'acaba de cumplir 80 años.

Bayer decatóse entós de que taben fabricando ácidu acetilsalicílicu en Lada y n'Alemania. Decidióse que se fabricara solo n'Asturies, y asina ye de magar 2014. Dende la cuenca del Nalón sal el productu col que se fabriquen toles Aspirines del mundu. De Llangréu mándense a Alemania, Estaos Xuníos, México, Arxentina, Guatemala, Italia y Xapón, que ye onde se fabriquen y se envasen les pastilles. Si daquién merca Aspirina na farmacia de Lada, el productu saldría de la mesma localidá pero taría manufacturáu n'Alemania.

Un percorríu pela planta col director y los dos empleaos fae rescamplar esi sentíu de pertenencia del que tanto falen, esi arguyu de fabricar un productu qu'acaldía gasten 20 millones de persones. Y tou ello en Lada, onde esti añu la empresa va invertir 4 millones d'euros, son yá 27 solo nos postreros cinco exercicios. Tou un exemplu de vinculación col territoriu.