El nuevu programa de residencies de LABoral va acoyer 11 proyeutos

El primer programa de residencies de LABoral Centru d'Arte de 2024, que se va desenvolver hasta'l mes de xunetu, va cuntar cola presencia d'once proyectos. Los artistes o formaciones artístiques escoyíos ente les 26 propuestes son: Doce Fuegos, con "Quien escucha su nombre oye"; FIG 8, con "El silencio de Euterpe: sonido y huella en la época de la postmúsica"; Gonzalo Mon, con "Amigas viejas de las que no sé nada"; Joana Carro, con "Pinctada radiata: culturing the ruins of the seabead"; Jonás de Murias, con "SMVel (Sistemas de Mantenimiento de Verdad e Impostura)"; Llevólu’l Sumiciu, con "Pixeirada"; Lucía Batalla, con "Autómatas vegetales"; Olmo Cuña, con "Colosal Nº8"; Presa, con "Hijo pródigo", y Sara García, con "Moulding mourning mouths". Los artistes van cuntar con un espaciu de trabayu, sofitu técnicu y de producción, formación y materiales pa desenvolver los sos proyectos.