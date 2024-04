Berta Piñán torna a la poesía con "Argayu", versos sobre "la culpa y la redención"

La poesía recibe colos versos abiertos a Berta Piñán. Alloñada yá de les obligaciones como conseyera de Cultura del Principáu (2019–2023), "un tiempu apasionante y complexu, tantes vegaes difícil", Piñán (Cañu, Cangues d'Onís, 1963) asoleya'l so regresu a la lliteratura: "Argayu" / "Derrumbe") (Bartleby), toa una apelación a la memoria viva d'un mundu rural qu'esmorez. Un esbarrumbu estelante dende la so verdá más íntima que yá ta nes llibreríes y va presentase en Madrid el próximu día 7 de mayu.

"Tol mundu n'Asturies tien una imaxe mui esacta de lo que ye un argayu", esplica l'autora a LA NUEVA ESPAÑA, "yo quixi garrar esa imaxe y convertila nuna metáfora mui física porque, lo mesmo que l'argayu, el tiempu físicu tamién pasa pelos cuerpos y arrampla con tou d'un xeitu inesorable. Esa ye la metáfora más personal y más evidente, pero hai otra metáfora social y política del argayu, en cuantes que nel poemariu trátase d'una forma constante un mundu en desarticulación, un mundu rural que, d'un xeitu o d'otru, tresformase con muncha dificultá na modernidá, esi mundu de lo natural que cola mano humana facemos que costantemente argaye, que costantemente se convierta nun esbarrumbu".

La palabra "derrumbe", matiza, "nun algama tol grau de significación que ‘argayu’ tien n'asturianu. Ye d'eses palabres que nun tien una traducción realmente". La parte central del llibru, esplica, y que se titula precisamente "Argayu", ta "ente dos llargos poemes. L'inicial ye dialogáu, ‘Xeneraciones’, y el final ye un poema en prosa con dellos apartaos, ‘El pozu’. Dambos son planteamientos espacio temporales que nun s'afayen al canon de lo real porque nellos trescurren personaxes reales vivos y personaxes muertos. Nun ye un realismu máxicu pero sí fantásticu nel que'l yo poéticu puede dase y pasar per alto los tiempos, los espacios, los llugares y les xeneraciones inclusive pa encarar un diálogu sobre la culpa y la redención. A partir d'ehí, nel mediu, trescurren los otros poemes".

Esplica Piñán na so obra que "acabé d'escribir esti llibru va más de cuatro años. Unos años nos que la mio vida personal y profesional tamién vivió nuna especie de suspensión, nun paréntesis perriba de too lo anterior nel qu'albidré que nun yera amañoso asoleyalu. Muncha xente tuvo per mí nesti tiempu apasionante y complexu, tantes vegaes difícil. Fueron los raigaños, vieyos y nuevos, esos que caltuvieron la mio tierra por que nun argayara".

Publicáu n'edición billingüe con traducción de la mesma autora, del llibru gústa-y especialmente al so editor, Pepo Paz, "el compromisu cola memoria familiar y colectiva de Berta. Y la reivindicación, a lo John Berger, del mundu campesín que desanicia".

Considerada "la poeta de la intimidá", Berta Piñán algamó una inesperada notoriedá na Navidá de 2004 cuando tolos sos llibros publicaos hasta la fecha escosaron: l'infantil "Lula, Lulina" (1989), el de relatos "La tierra entero" (1995) y los poemarios "Temporada de pesca" (1995) y "Un mes" (2003). ¿Por qué ? Del postreru salió'l poema "Una casa" que l'entós herederu de la Corona Felipe de Borbón citó nel discursu de la entrega de los premios "Príncipe d'Asturies". Debutó como novelista con "Como la muda al sol d’una llagartesa", premiu "Xosefa Xovellanos" de narrativa n'asturianu.