José Meana apurre al Muséu del Pueblu d'Asturies los recuerdos de la so infancia rural: "Igual foi llendando vaques onde más aprendí na mio vida"

José Meana Fonseca, médicu xubiláu depués d'exercer gran parte de la so vida en Villaviciosa, diz con convencimientu que "sé más de vaques y de cómo yera la vida rural asturiana (nel sieglu pasáu) que de medicina". Y tou eso que sabe afitolo nel llibru "Los trabajos, los juegos y los días. Memorias de una infancia rural", frutu de les alcordances viviegues de la so niñez na aldea de Valdornón (Xixón). La obra convirtióse na última publicación de la colección "Escritos de la vida cotidiana" que selectivamente edita dende va años el Muséu del Pueblu de Asturies.

"Esti llibru interesónos", diz Juaco López, director del muséu, "porque ye un testimoniu dende dientro; ye de daquién que vivió la so niñez y la so adolescencia nos años 50-60 na parroquia de Valdornón y ye un testimoniu magníficu del final d'una dómina y d'un mundu, el final d'una manera de tar y de ser cola naturaleza". "Un mundu del que me siento l'últimu testigu", verbaliza Meana. Tamién amiesta López qu'otru méritu de la obra ye que "nun hai una mirada dulzaya, nin dramática, nin lloramicadora sobre esa dómina y esa vida; ye una imaxe real d'eso que vivió un neñu qu'agora tien 73 años". Real colos sos nomes, los sos trabayos, los sos xuegos, les sos descripciones, los sos personaxes...

Sobre qué llevó a Meana a poner n'orde y por escrito tantes alcordances, dixo que la razón principal ye que quixo conseñar "qu'esistió esi mundu" y esa vida "arraigonada nel paisaxe, ellaborada coles manes, en comunión cola tierra, los sos pobladores y los sos frutos".

Tamién, ente otres, hai una razón sentimental: el deséu d'homenaxar a los sos padres al traviés d'un tributu a la so manera de vida rural. "Crearon un mundu que vistu dende güei sígueme resultando plasmante. Partieron d'una casería que nun yera d'ellos, yera del señoritu, que daba pa cuatro o cinco vaques, y con una casa en ruina qu'hubo que tirar y refacer; somos trés hermanos y estudiamos los trés colos recursos de la tierra, coles munches cereces que pañó mio madre, a peseta el kilu; coles mazanes, la lleche d'eses cuatro vaques… Un mundu texíu d'una austeridá enorme pero vivíu ensin penuria. A esa edá aprendílo too", encadena.

Ye consciente de que "la tierra, l'agua, l'aire y el fueu fueron les blimes de la mio imaxinación, el mio trabayu, los mios xuegos y el mio sustentu", fae. Y tamién de que "igual onde más aprendí na mio vida foi llendando vaques. Pasé munches hores llendando; eso quier dicir en silenciu, aburriéndome, y eso xenera creatividá, imaxinación". Otra vuelta la tierra, l'agua, l'aire y el fueu como fonte de too. Asina, ello ye lo qu'articula el llibru. En capítulos que pasen per toos esos elementos, más el paisaxe, los animales y el paisanaxe.

Meana, que reconoz que "nun supi ver la riqueza del mundu rural del que venía" hasta que llegó a la Universidá, agora ye mui consciente de que "hai qu'echar una mirada a lo que fuimos pa barruntar a ú queremos dir".

Na presentación –y nel prólogu– participó l'antropólogu Adolfo García Martínez, quien agradeció al autor "qu'afite estes alcordances nel papel, porque si non escaezse too". Y concedió importancia a un relatu que toma "un momentu en que la sociedá rural asturiana ta dando un xiru de 180 graos. A partir d'ehí cambió too, y demasiao rápido". Valoró'l testu como "una aportación importante a les ciencies humanes, a l'antropoloxía, a la filoloxía, y inclusive ye un documentu pa cavilgar sobre les relaciones del home cola naturaleza". Una reflexón que llega en bon momentu, cuando "igual hai que volver recuperar delles de les pautes que se practicaben daquella".

