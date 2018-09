Natalio Grueso, acusado por el "Caso Niemeyer", en busca y captura

Natalio Grueso Rodríguez, uno de los acusados en el conocido como "Caso Niemeyer", se encuentra en busca y captura. Así lo ha comunicado la Audiencia Provincial, que ha realizado los trámites oportunos "para su busca y puesta a disposición del Tribunal".

En su Auto, la Sala argumenta que el acusado "ha facilitado a los órganos judiciales que conocen de este procedimiento hasta dos domicilios distintos que no se corresponden con ninguno que sea suyo para el control de hallarse a disposición de este Tribunal".

Para la Sala, eso determina "la convicción fundada de que se ha sustraído a la acción de la justicia al constituirse en ignorado paradero materializando el riesgo de fuga, lo cual determina la conveniencia de que se adopte la medida cautelar de prisión".

Dada esta medida, Natalio Grueso ingresará en prisión una vez que sea localizado, comunicaron fuentes jurídicas.

El nuevo abogado de Grueso abandonó recientemente su defensa por "discrepancias irreconciliables", algo que mantuvo en el aire la fecha del juicio por el "caso Niemeyer", que se ha mantenido finalmente.

La renuncia, de todos modos, no ha sido aceptada aún, por lo que José René Alperi sigue siendo por el momento el representante legal de Grueso y analiza la posibilidad de recurrir el auto.

La Audiencia argumenta que no ha sido posible notificarle en persona al acusado la citación para el juicio. "Con fecha 31 de julio de 2018, el Tribunal acordó la citación urgente (de Grueso) para practicar diligencias", pero la policía judicial no consiguió localizarle en su domicilio de Madrid. El acusado compareció el 13 de agosto en la sala del Tribunal, en Oviedo, y designó un domicilio de la capital asturiana a efectos de notificación. "En este domicilio se ha intentado su citación para el juicio oral con resultado negativo, porque no se halla en él, indicando el portero del edificio que no reside allí desde hace unos siete años y la vivienda está vacía", recoge el auto.

El Tribunal entiende que Natalio Grueso ha facilitado dos domicilios distintos en los que no se le localiza, eludiendo así el control de la justicia.