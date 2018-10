Llanto por el fallecimiento de Silas García, motor del movimiento vecinal

El gran corazón de Silas García, "motor" vecinal de Corvera, dejó de latir a las 06.30 horas de la madrugada del sábado al domingo en el Hospital Central Universitario de Asturias (HUCA) en Oviedo, donde se recuperaba de una operación. No pudo más. "No sufrió", comentó su viuda, Teresa Domínguez. Silas García, de 66 años, era una persona querida, un activista vecinal que en sus últimos años había asumido la presidencia de la asociación de jubilados del concejo. No paraba, de espíritu conciliador y enamorado del asociacionismo, este gallego de nacimiento y corverano de adopción formó parte de la asociación vecinal de Versalles (Avilés), de la Liga Reumatológica Asturiana, de la Asociación Vecinal "Xuníos", del AMPA del colegio de Los Campos y después del instituto. También era militante del PSOE.

Corvera llora la pérdida de "una gran persona" que incluso hace poco más de una semana llevó al Ayuntamiento una serie de papeles para solicitar un permiso. Estaba fatigado y quería seguir viviendo y organizando cosas por su pueblo, al que "nunca dejó de lado". "Estamos desolados, era uno de los fundadores de la asociación, era una gran persona y siempre ayudaba a todo el mundo, a cualquiera quer lo necesitara", señala Marité Fernández, presidenta de la entidad vecinal "Xente Nuevo" de Los Campos.

La hija del fallecido, Abigail García, destacó de su padre la huella que ha dejado no solo en la parroquia de Los Campos sino también en todo el concejo. "Siempre estaba preocupado por todo el mundo, todos le queríamos mucho", señaló la hija de un hombre que amaba y creía en el asociacionismo y "siempre tenía un gran espíritu conciliador". El exalcalde José Luis Vega señaló que su amigo y compañero de partido "siempre estaba haciendo la vida más fácil a todos". El actual regidor, Iván Fernández, añadió: "Siempre estaba dispuesto a colaborar y a ayudar dándolo todo sin pedir nada a cambio".La Mesa Estatal por el blindaje de las Pensiones (MERP) destacó de García "su sencillez y modestia en su compromiso social".

El fallecimiento del presidente de la asociación de jubilados cayó como un jarro de agua fría entre los vecinos del concejo. Esta tarde a las 16.00 horas, la capilla del tanatorio acogerá un culto cristiano evangélico de cuerpo presente y acto seguido se procederá a su incineración. Deja viuda y dos hijos. "El pueblo le quería mucho", concluyeron.