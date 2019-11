Las mujeres de Pedro Menéndez suben a escena con Carmen Gallo

Con el título "Pedro y el coraje", las mujeres del Adelantado de la Florida Menéndez de Avilés subirán a escena el próximo miércoles 27 de noviembre (20.15 horas) en el teatro Palacio Valdés. Se trata de un espectáculo que firman al alimón las directoras Paloma Rodríguez y Carmen Gallo, la primera, del grupo de teatro del IES La Magdalena; y la segunda, de la compañía Factoría Norte.

"Es un trabajo coral que busca que esta ciudad se tome en serio la figura de Pedro Menéndez. Logramos que el quinto centenario del Adelantado sea cuestión de todos", destacó Armando Arias, de la asociación "La Serrana", que produce el montaje. El espectáculo es el segundo dedicado al navegante que se verá en el odeón local durante este año de su quinto centenario. El anterior fue "Pedro Menéndez de Avilés", de José Rico.

El espectáculo salió "de una charla de Josefa Sanz sobre las mujeres de Pedro Menéndez", desveló Arias. "Este año se han hecho muchos homenajes al Adelantado. Decidimos hacer una fiesta centrándonos en la mirada de las mujeres que le acompañaron. Porque Menéndez fue niño, fue joven y fue adulto", destacó Gallo.

Los alumnos de Rodríguez, al menos una parte de ellos, se suman a un proyecto que cuenta con la participación escolar de la cantante de tonada Mari Luz Cristóbal Caunedo. "Como dice mi madre: que no me den centros de día, que me den jóvenes como estos, que aprendo tanto de ellos", resumió la cantante. "Era conveniente incluir canciones del folklore y la mejor es Mari Luz Cristóbal", apostilló Gallo. El espectáculo cuenta también con la Orquesta Céltica. "Vamos a participar 44 personas sobre las tablas", concluyó Carmen Gallo, durante la presentación del evento.