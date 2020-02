Rifirrafe en el Pleno de Avilés por una moción de Vox para reconocer a las víctimas del Holocausto

Rifirrafe en el Pleno de Aviles a cuenta de una moción presentada por Vox para reconocer a las víctimas del Holocausto. Lo que pretendía ser un reconocimiento y recuerdo para las víctimas de la barbarie nazi acabó en una bronca en la que algunos grupos llegaron a pedir una tregua por el tono que estaba adquiriendo el debate.

El POSE y Cambia Avilés han votado en contra de la moción porque "Vox solo intenta lavar su imagen". "Se nos caería la cara de vergüenza si votamos la moción de un partido de ultraderecha, homófono, racista y xenófobo", ha espetado la concejala de Cambia Llarina González. "Estoy recibiendo insultos en este Pleno sin que aquí nadie diga nada. Nos están dejando a nosotros de nazis", ha protestado la portavoz de Voz, Arancha Martínez Riola.

El ala izquierda de la Corporación había planteado incorporar añadidos al texto de Vox. El PSOE propuso citar expresamente a los "socialistas, comunistas y republicanos" fallecidos, para votar a favor de la moción, y Cambia "condenar fervientemente la colaboración franquista que facilitó el Holocausto del régimen nazi".

"Esta es una estrategia de marketing de un partido que rezuma machismo y xenofobia (€) Un grupo de ultraderecha está intentando apropiarse de las víctimas del Holocausto", ha aseverado Llarina González.

La portavoz de Vox ha declinado hacer cambio alguno en la redacción de la moción para "recordar a todas las personas que sufrieron persecución en campos de concentración y exterminio nazi, en especial la comunidad judía, a los católicos, disidentes políticos, personas de etnia gitana y homosexuales objeto de persecución y muerte".

"Es evidente lo que piensa parte del Pleno del Vox, que los nazis somos nosotros. Acabamos de recibir una sarta de insultos y vejaciones sin ningún tipo de argumentación. Que alguien me explique cuándo he tratado aquí a un ciudadano de primera o de segunda. Ya está bien", ha estallado la portavoz de Vox, Arancha Martínez Riola.

El resto de grupos se han llegado a sonrojar por el tono que adquirió el debate. "Espero que esta escena no se se busque de manera consciente. No vamos a entrar en esta lucha en el barro. Este es un pequeño ejemplo de cómo se puede desviar una verdad universal", ha señalado la portavoz de Ciudadanos, Carmen Pérez Soberón. "Esto es un reconocimiento a todos aquellos que sufrieron la persecución y por eso votamos a favor. Nosotros no nos vamos a enfangar", ha añadido el concejal popular Pedro de Rueda.