Un acusado de lesionar a otro: “Fue él quien me quiso golpear”

“No le di ninguna patada, él me quiso dar una h..., me aparté. Estaba borracho y cayó al suelo”. Así se defendió ayer en sede judicial el acusado de propinar una patada en el pecho a un hombre “sin motivo acreditado” que derivó en una caída y a su vez en una fractura de muñeca que tardó 89 días en curarse. Previamente, el acusado, J. L. R., comentó que la víctima había estado tirando petardos que molestaban a su hija recién nacida. “Fui a hablar con él, bajé enfadado y cuando pensé que me iba a pedir perdón, me quiso dar una hostia”, añadió.

Esos extremos fueron negados en rotundo por la víctima en su declaración: “Me lanzó una patada en el pecho y por eso caí hacia atrás, no estaba borracho como dice. Luego fui al hospital”. El forense pudo ratificar las lesiones del perjudicado: “Había una fractura distal con un punto de secuela”. Tras escuchar los testimonios de acusado y víctima, la Fiscalía mantuvo su petición de un año de prisión y puso sobre la mesa las “versiones contradictorias” del testimonio del acusado ya que “había dicho previamente que lanzó una patada al agredido”. La acusación hizo suyas las palabras del ministerio fiscal.

Por su parte, la defensa planteó que “no está acreditada que el perjudicado recibiera la patada en el pecho, falta el elemento clave y no parece que se le dé importancia”.