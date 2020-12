Los expertos, sobre la caída de natalidad: “Faltan políticas adecuadas a nivel estatal”

El sociólogo rechaza, a día de hoy, culpar del descenso de nacimientos exclusivamente al covid. “Asturias, y Avilés, sigue la evolución previsible en cuanto a la caída de la natalidad. Esta curva no se doblega como la del coronavirus con medidas a corto plazo, las curvas de tendencia demográfica son series seculares, de siglos. Un ejemplo es la guerra civil española, que supuso un impacto importante, pero que no se notó demasiado en la demografía. Con el covid tampoco se notará”, señala, y puntualiza: “En cualquier caso, a nivel sociológico, la pandemia está suponiendo un fuerte impacto en tres variables: el empleo más débil y juvenil es el que más se está resintiendo, habrá menos inversión porque una parte importante de los recursos económicos se van a destinar a paliar los efectos de la crisis –y eso va a influir también en la vivienda– y está aumentando la deuda”.

Puntualiza, no obstante: “El covid no será favorable para la demografía, acentúa la caída de la natalidad, pero no hemos reaccionado todavía porque siguen cayéndonos golpes. Los efectos ideológicos y anímicos se notarán más adelante”. Avilés pasará así, salvo un giro de 180 grados, de estar entre las ciudades europeas más jóvenes en el año 1985 a ser de las más envejecidas a más no tardar.