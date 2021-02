“República” y máscaras anticovid en el Antroxu de Avilés

David García es uno de los miembros de la peña “Una y pa casa” y también es de la opinión de que “hay que estirar todo lo que se pueda el ambiente” carnavalero. No descarta salir a la calle antroxao aunque la programación de este año sea a través de internet. “Ya sabemos lo que pasa si no hay Reyes, si hay que proclamar la República se proclama pero hay que saber cómo se va a gestionar”, bromea García. La otra peña candidata es “Los Arrexuntaos”, también ven claro que llegó la “República antroxera” pero teniendo el covid pululando por el ambiente “la situación es triste”. Lo dice Dani Rogel, que aprovechará también “lo que se pueda” para enfundarse un disfraz acorde con estos tiempos “como murciélagos, de pandemia, y llenos de mascarillas”. Lo dice porque prefiere aparcar la temática que su peña eligió para presentarse a las elecciones a Rey del Goxu para el próximo año: los videojuegos. “Nos presentaremos para el año 2022”, avanzó Rogel. Eso sí, antes dejó claro que el videojuego que encaja con esta pandemia es el Tetris, “porque se trata de encajar piezas y no llegar hasta el final y que llegue todo al tope”.

La candidatura de la Santa Jarra lleva por lema “Antroxeros por el mundo” y lo seguirán aplicando estos días. Saldrán a la calle enfundados en trajes de Polonia, México y de más países. “Porque tenemos que abrir los ojos ante la discriminación, a todas las personas sin importar su procedencia nos gusta reir, bailar y salir de fiesta”, señala Álvarez, que no duda en afirmar que pese a la pandemia, el Carnaval “no tiene tema”. Cosas de la República.

“Una y pa casa” se desvive por la literatura y su temática antroxera buscaba eso, precisamente, dejarse llevar por personajes como “Harry Potter”, “El Principito” o incluso “La naranja mecánica”.

Pero la pandemia lo limita todo y las peñas hablan claro: “A colocarse el disfraz y a protegerse” que el “bicho” se las sabe todas.