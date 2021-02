El virus une a la izquierda en Avilés

Que el presupuesto recién aprobado haya hecho historia por su amplio apoyo, el mayor de la democracia (19 votos de los 25 que suma la Corporación) no es fruto de la casualidad. El punto de partida fue la activación del Consejo de Reactivación Económica (CREA), la mesa de trabajo integrada por partidos, agentes sociales y económicos para poner en marcha medidas encaminadas a mitigar los estragos que está provocando la crisis sanitaria en la economía local. Las medidas consensuadas en ese consejo se incorporaron al proyecto de presupuestos, entre las críticas del PP y Vox, que en todo momento dijeron no ver reflejados sus planteamientos.

El apoyo de Ciudadanos al PSOE en los asuntos relevantes en lo que va de mandato ha convertido a la formación naranja, a juicio del resto de la oposición, en la muleta que salva a los socialistas de cualquier encrucijada. El PSOE ha encontrado un socio cómodo en Ciudadanos, y Ciudadanos un aliado perfecto para poder colar sus promesas electorales en la acción de gobierno. Diez más cuatro son mayoría. La formación naranja ha ido de frente incluso antes de que comenzase la negociación presupuestaria. “Es posible que apoyemos las cuentas, ¿vamos a poner más palos en las ruedas?”, planteaba el coordinador José María Roces en vísperas navideñas evidenciando ya que Avilés sería la única gran ciudad de Asturias con presupuesto en 2021. Ciudadanos no iba a permitir un bloqueo a las cuentas. Pero quedaba una incógnita: ¿se sumaría al fin la fuerza situada más a la izquierda? ¿Se lograría un amplio consenso?

Las relaciones entre los socialistas con el ala Podemos-Izquierda Unida desde la llegada de Tania González, portavoz de CA, han mejorado, reconocen desde el PSOE. La confluencia ha dejado, además, aparcadas las líneas rojas (la remunicipalización de servicios públicos es la eterna demanda de ambas formaciones). La actitud en esta última negociación ha sido muy diferente, señalan desde ambos lados. A esa mayor disposición por llegar a acuerdos se suma otra variable: ¿entenderían los avilesinos que los grupos no lleguen a consensos con la que está cayendo, en medio de una de las mayores crisis de la historia reciente? Podemos también estrenó apoyo a las cuentas del Presidente Adrián Barbón en este año del covid.

El PP local dio el mismo “no” rotundo a los presupuestos locales que el partido de Teresa Mallada a las cuentas regionales. El “sí” no ha estado en ningún momento sobre la mesa de los populares. El partido que preside Pedro de Rueda tiene el respaldo absoluto de la junta local. Su rechazo a los presupuestos locales fue unánime. “Es continuista, no hay ayudas reales ni incentivos empresariales”, señaló un afiliado. Para la directiva local del PP, el rechazo está más que justificado. Lo peor de la crisis está por llegar, puesto que el mayor impacto en las cuentas locales se espera para el próximo ejercicio. El tiempo dirá si las alianzas de hoy se mantienen o si la cercanía a las elecciones municipales de 2023 alejan las opciones de consenso, si lo que ha unido el covid se consuma o es un espejismo.

El PP incide en que el presupuesto “es un engaño y una trampa”: “Veremos si lo ejecutan”

“Este presupuesto es un engaño y una trampa. Veremos qué parte son capaces de ejecutar”, incidió ayer la portavoz del PP, Esther Llamazares, que reprochó a Cambia Avilés y Ciudadanos su apoyo a las cuentas municipales de 2021. “Aprobar este presupuesto es aprobar la gestión y el destino de los dineros públicos. Espero que puedan mantener a lo largo del ejercicio esa gloria que celebran hoy gobierno y oposición. Si estuvieran negociando con su dinero, ¿lo habrían fiado al equipo de gobierno?”, planteó. La concejala popular reiteró que los presupuestos recién aprobados “están inflados, no contemplan para nada la situación que vivimos, en los ingresos no se refleja que va a haber muchas pérdidas y comprometen gastos que no saben si van a poder abordar”. “Eso me parece engañar a los avilesinos”, incidió Llamazares, quien advirtió de que su partido hará un “análisis exhaustivo” de las diferentes partidas “y de las tripas de todos los gastos” porque “en muchos casos son vergonzantes y vergonzosos”. La portavoz popular cargó además contra la concejala de Hacienda de Raquel Ruiz, que tachó de “buitres carroñeros” a PP y Vox en la negociación presupuestaria. “Es una falta de respeto y no hubo llamada de atención por parte de la Alcaldesa. Cada vez que hay una falta de respeto al PP lo hay a los ciudadanos”, concluyó.