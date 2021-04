“Toda la oposición debería ser mucho más dura con la gestión de Monteserín”

Pese a su juventud, Reyes Fernández Hurlé (Avilés, 1988) es toda una veterana de la política. La lleva en la sangre. “Mi madre (María José Hurlé) estaba embarazada de mí en sus tiempos de concejala”, señala con orgullo. Se afilió al Partido Popular (PP) a los 16 años, al ver una “injusticia” en los ataques a los populares tras los atentados del 11-M, en vísperas de las elecciones generales de 2004. Ahora, a los 33, deja Nuevas Generaciones, organización de la que ha sido secretaria general desde 2017. La exconcejala avilesina y actual diputada autonómica cierra una etapa. Y hace balance.

–No puedo estar más agradecida. He madurado políticamente. El haber podido recorrer todo el país me ha permitido ver las preocupaciones de los jóvenes españoles desde distintas perspectivas. Este es un fin de ciclo y un cambio de etapa. Sigo en el comité ejecutivo nacional como secretaria nacional de Educación, Cultura y Deporte.

–¿Qué ha aportado en estos años en la cúpula de Nuevas Generaciones?

–Hemos llevado a cabo grandes cosas. El mayor logro de la dirección saliente a nivel de partido ha sido nombrar presidente de honor a Miguel Ángel Blanco coincidiendo con el 20º aniversario de su asesinato. Ha abierto esa lucha por la libertad, sobre la que tanto se está debatiendo de cara a las elecciones madrileñas del 4 de mayo, ese “Comunismo o libertad”. Hemos recuperado su escuela, hemos desarrollado el primer consejo territorial de alcaldes (había más alcaldes jóvenes de Nuevas Generaciones en toda España que alcaldes de Ciudadanos en todo el país), hemos hecho una intermunicipal. Defendimos la EBAU única, una liga de debate...

–Avilés mantiene su hueco en la ejecutiva nacional de Nuevas Generaciones con el presidente de las de Avilés, Sergio Fernández.

–Es un amigo, una persona de máxima lealtad y confianza y me alegra mucho que Asturias siga representada en la dirección nacional, con cuatro puestos. Como dije en el Congreso, la Reconquista empezó en Asturias y si queremos conquistar el Gobierno de España, que Asturias pueda estar en ese proyecto nacional de Nuevas Generaciones es un éxito. Y si encima el nombre de Avilés está representado en Madrid, muchísimo mejor, desde luego es un orgullo.

–¿Hay cantera para el partido en Avilés?

–Sí, Sergio está haciendo un gran trabajo. Se ha aumentado bastante la afiliación, el proyecto está creciendo y Avilés es un puntal a nivel regional. Hay presente y lo más importante es que va a haber futuro para 2023, seguro.

–Dice el presidente autonómico, Adrián Barbón, que los jóvenes deben ser protagonistas de la recuperación económica. Imagino que en eso estará de acuerdo.

–Sí, es importante que los jóvenes participen de la recuperación económica, pero la función de la administración es dar oportunidades, y lamentablemente la sangría en los jóvenes asturianos va en aumento. Si hay algo que define esa huida de los jóvenes es el socialismo, que es el que está echando a los jóvenes de nuestra tierra. Las colas en el Negrón cada vez son mayores. Está reflejado en los datos del paro. No se está aprovechando el talento existente en Asturias. Hay que adecuar la formación con la demanda de empleo. La Universidad, la formación profesional y la administración deben escuchar a las empresas. Hay que encajar esa ley de oferta y demanda. Hay que dar una vuelta a la política de empleo y sacar pecho de las políticas del PP. Los miles de ERTE que se están pagando en pandemia han sido gracias a la reforma laboral que impulsó el PP, que ahí sigue.

–En la muñeca luce una pulsera con el lema de la campaña madrileña: “comunismo o libertad”. ¿No le parece un mensaje exagerado? ¿Acuñaría ese mismo lema en Asturias?

–No considero que Adrián Barbón sea comunista, sinceramente, en cambio sí lo cuestiono de los señores Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. Confío en la vuelta al bipartidismo por el bien de los españoles. Creo que la actual situación política genera mucha crispación en la sociedad. La estabilidad viene de la mano del bipartidismo.

–El PP tiene el reto de volver a aglutinar al votante de centro derecha. ¿Cómo llevan la “pesca” de militantes y cargos de Ciudadanos para engrosar sus filas en Asturias?

–Creo que el centro derecha lo representa perfectamente el PP y todo el que quiera es bienvenido en el proyecto de mi presidenta, Teresa Mallada. Las puertas de nuestras sedes están abiertas, pero hay que venir con humildad, con honradez, con muchas ganas de trabajar y poquito a poco.

–Las puertas están abiertas, sí, pero me refiero a la búsqueda activa por parte de su partido.

–Bienvenida es la gente de Foro, de Cs y de Vox, pero el paraguas lo pone el PP y no podemos nunca faltar a los militantes y simpatizantes de nuestro partido que llevan muchos años sin cambiarse de casa. Y sí: está llegando gente tanto de Vox como de Ciudadanos.

–El PP de Avilés inició una nueva etapa bajo la presidencia de Pedro de Rueda y afronta un mandato con un grupo municipal muy mermado, con solo cuatro concejales. ¿Cómo ve el trabajo que se está haciendo hasta ahora?

–El objetivo del PP en Avilés tiene que ser crecer. Se trata de crecer y ganar. Las políticas del PSOE están estancadas después de tantos años al frente del gobierno. Se están cometiendo varios errores. La oposición en Avilés debería de ser mucho más dura con la gestión de Mariví Monteserín.

–¿A qué errores se refiere?

–Entre otras cosas, a que el empleo en Avilés no va a más, tenemos problemas en la industria, la defensa de los hosteleros y comerciantes no es suficiente... El PSOE y la Alcaldesa han dejado tirados a muchos avilesinos. Confío que en 2023 esos ciudadanos valoren esa falta de apoyo y den la oportunidad a un gobierno del PP.

–¿Considera que la oposición está poniendo muy fácil el mandato a Monteserín?

–Insisto, creo que la oposición debería de ser más dura con el gobierno de Mariví. La oposición en general, todos.

–Está incluyendo a su propio partido.

–Efectivamente.

–¿Se ve como Alcaldesa de Avilés?

–(Ufffff) A corto plazo no, pero a largo plazo no lo descarto. Sería un orgullo ser alcaldesa en mi ciudad. Me considero de Avilés de toda la vida, creo que eso es algo muy importante, conocer tus calles, a tu gente. He estado casi tres años en Madrid, tenía ganas de volver a Asturias. Desde luego, quiero vivir en Avilés, trabajar aquí, estoy muy a gusto con el proyecto de Teresa Mallada, me encanta la actividad parlamentaria en la Junta y no descarto nada a largo plazo.