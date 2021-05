Alertan de una estafa en la que piden dinero para evitar el corte de la luz

Una comerciante avilesina a la que trataron de estafar avisa de lo que le ha ocurrido para evitar que posibles personas incautas “piquen” y acaben teniendo un quebranto económico. Lo que se podría bautizar como la “estafa del corte de la luz” consiste en que una persona recibe una llamada de teléfono en la que una persona que se presenta como comercial de la principal distribuida eléctrica del Principado explica que existe una deuda contraída de varios cientos de euros y que si no se abona al menos una parte de la misma en pocas horas, la empresa procederá a cortar el suministro de luz.

“Me di cuenta al instante de que era un timo, pero le seguí el rollo al hombre para recabar pruebas de cara a denunciar el hecho”, explica la comerciante que se percató de que trataban de estafarle. La mujer fingió consternación y pidió información sobre cómo abonar los 300 euros le exigía el supuesto agente de la empresa eléctrica para no cortarle la luz al día siguiente.

“Sugerí que me mandase un número de cuenta por mail, pero rechazó esa fórmula; estaba empeñado en decirme los números, pero alegué nerviosismo para apuntarlos y conseguí que me los mandase por Whatsapp”, explica la tendera. Una vez recibido el mensaje, la mujer comprobó que, incluso, el comunicante usaba el logo de la conocida empresa eléctrica asturiana en la imagen que ilustra el estado del comunicante: “Pero a los pocos minutos, borró el mensaje, sospecho que por desconfianza de lo que pudiera hacer con él”. La comerciante no pagó, y a día de hoy sigue teniendo luz.