Avilés visibiliza la esclerodermia. El Ayuntamiento colgará hoy de su balcón una pancarta para difundir el Día Mundial de esta enfermedad crónica y autoinmune que afecta a la piel. El Consistorio se une así a los ayuntamientos de Córdoba, Cuenca, Las Rozas, Loja, Valencia y Oviedo que también colgarán pancartas en sus balcones. Otras localidades solidarias difundirán carteles en su mobiliario urbano como Almería, Chipiona, Ciudad Real, Las Rozas, Lérida, León, Loja, Murcia, Orense, Palencia, Palma, Salamanca, Santander, Teruel, Toledo, Vitoria y Zaragoza.

La Asociación Española de Esclerodermia realiza un gran esfuerzo durante el mes de junio para conseguir que la esclerodermia sea conocida en todos los rincones de la geografía española. En su empeño por mejorar la calidad de vida de los afectados y sus allegados, la asociación de pacientes ha solicitado a los principales ayuntamientos la colaboración para poder llegar a la población y difundir su jornada mundial.

Además, empresas municipales de transporte de Zamora, Segovia, Zaragoza, Bilbao, San Sebastián, Valencia, Pamplona y Sevilla difundirán la campaña en sus instalaciones.

Bajo el lema “La esclerodermia no me quitará la sonrisa” y “mi pasión me define, no mi enfermedad” la campaña de este día mundial trabaja para generar conciencia entre la población, uno de los principales desafíos para la esclerodermia, una enfermedad que consiste en la acumulación de tejido similar al cicatricial en la piel y en otras partes del cuerpo.