Del relato al aprendizaje

Vivimos en un mundo complejo, en el que más o menos un tercio de la población mundial podemos acceder a muchas oportunidades, bienes de consumo y experiencias de todo tipo. El resultado de estos beneficios y el modo en que los ejercemos, está provocando graves consecuencias para nuestro planeta: cuanto más consumimos unos, más pobres son otros.

Para entender este mundo complejo hay que experimentarlo y para ello necesitamos viajar, desplazarnos a los lugares dónde se producen todos los bienes que consumimos y conocer a aquellos que lo hacen posible, entender cómo viven y qué supone mantener allí todo lo que disfrutamos aquí.

Son esos viajes en los que aprendemos tanto de las situaciones que nos encontramos como de las culturas visitadas y sus gentes y terminamos dándonos cuenta de que el mundo es un lugar enorme, formado por un crisol de culturas y estilos de vida, igual de interesantes que el nuestro y en muchos casos, mucho más sostenibles.

Uno de ellos es el proyecto de Missionvale Care Center en Port Elizabeth, Sudáfrica. Pese a los efectos de una economía destruida por la corrupción, su población no se rinde ante la adversidad y las redes (sociales) vecinales son más estrechas que en ningún otro punto del planeta. Tener la oportunidades de reconectar con sentimientos y competencias que muchas veces nuestro modo de vida no nos permite desarrollar se antoja cuanto menos un lujo, a un año y medio de aquella vivencia. Viajar con un propósito, dejar atrás los privilegios y trabajar para otros, sin buscar grandes relatos, como no hay que buscar tampoco revoluciones o vidas radicalmente diferentes. Eso es de lo que disfrutan algunas mentes inquietas.

El regalo en la vida pasa por aprender de los demás. Uno aporta a la comunidad en tanto que se hace miembro de ella. Está comprobado que aquellas personas que tienden a ayudar a los demás poseen características personales envidiables: mejor autoestima, valoran y fortalecen sus amistades, tienen mejor percepción de sus límites, poseen un gran sentido de pertenencia... En sus múltiples viajes en busca de rastros del Apocalipsis contemporáneo, el periodista Martín Caparrós reflexiona sobre el valor de la palabra compromiso como algo que significa que alguien está tan convencido de algo que se le entrega entero –o dice que se le entrega entero–. Convenzámonos, pues, de nuestro compromiso en comunidad.