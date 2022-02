Ucin prepara candidatura a las municipales de 2023 en Avilés

Ucin Avilés, la formación política que impulsó un grupo de exconcejales del Partido Popular (PP) para concurrir a las últimas municipales, se reorganiza con el objetivo de presentarse a los comicios del próximo año. “Estamos trabajando mucho y con gran ilusión e incorporando a gente nueva. Nuestra idea es presentarnos, pero veremos a ver qué ocurre con el resto de formaciones. Trabajamos con ese objetivo, el de concurrir a las municipales”, confirma el coordinador de Ucin Avilés, Francisco Zarracina.

Concejal en el anterior mandato (como edil del PP, primero, y como no adscrito, después), Zarracina está dispuesto a dar un paso al frente y ser el candidato a la Alcaldía de Avilés por Ucin. “Por ahora no me postulo, pero esta vez sí que estaría dispuesto”, adelanta. En los comicios anteriores, cuando Ucin no logró representación en la Corporación (superó los 600 votos), el cabeza de lista fue el también exconcejal Alfonso Araujo, que se midió en el congreso local del PP a Pedro de Rueda.

Para Zarracina “la política municipal está muy mal, muy dejada”. “El PSOE gobierna y hace de Avilés lo que quiere y la oposición parece que está desaparecida. No pregunta nada, ni aborda asuntos importantes, ni debate. No hay oposición en Avilés y es un poco triste. Es hora de que alguien se interese por esta ciudad, ahora no veo a nadie que lo haga”, opinó. Desde Ucin sostienen que en la formación “cabe todo el mundo, gente de centro liberal, de la izquierda moderada, de la derecha moderada”.

El Hotel 40 Nudos acogerá el próximo 4 de abril el IV Congreso nacional de Ucin, “una ponencia en la que se revisarán los estatutos y modificarán algunos cargos”.