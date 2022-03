Un hito para Azsa: la tonelada de cinc roza los 4.000 dólares, cifra jamás superada

La cotización de la tonelada de cinc en la Bolsa de Metales de Londres (LME por sus siglas inglesas) está en su máximo histórico. Ayer, concretamente, a 3.985 dólares la tonelada, un precio que no se había alcanzado jamás y que se explica, según los analistas del mercado de metales, por la incidencia en la economía mundial de la guerra de Ucrania. El 25 de febrero la cotización marcada por la institución bursátil fue de 3.640 euros. Ese día fue cuando la Federación Rusa comenzó la invasión de la República de Ucrania.

El elevado precio de la materia prima marcado por LME influye positivamente en el desarrollo comercial de una de las empresas principales de la comarca de Avilés: Asturiana de Zinc (Azsa), la tercera fundidora de cinc del mundo, la primera por número de toneladas de Europa. Sin embargo, no es una excepción: el cinc sigue el devenir de las cotizaciones al alza de otras materias (gas, trigo, níquel o petróleo).

En este mismo orden de cosas, el conglomerado de empresas Glencore, que es propietario único de Asturiana de Zinc, presentó recientemente los resultados de producción del pasado año. El incremento general en su departamento de cinc en Europa ha sido de un 2 por ciento. Sin embargo, esta subida no es achacable a la planta de San Juan de Nieva, que cerró el año pasado con una caída de producción como consecuencia de los ajustes decididos a cuenta del precio de la energía, que no deja de subir desde el último cuatrimestre de 2020. La planta de Portovesme (Cerdeña, Italia) se mantiene cerrada, no así Nordenham (Alemania). El resultado de producción pasó de 787.000 toneladas en 2020 a 800.000 en 2021. La aportación de Asturiana de Zinc a este concepto es de 501.326,88 en 2021, frente a 510.510 en 2020.

Se da la circunstancia, sin embargo, que la cifra de negocios de Glencore se incrementó un 40 por ciento, pero cayó en pérdidas por hacer frente al precio la energía.