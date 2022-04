Ultimátum de Festejos de La Arena: o aumentan los socios o suspenden las celebraciones

La comisión de Festejos de La Arena ha dado un ultimátum. O duplica el número de socios o no habrá más fiestas populares en la localidad bañada por el Nalón y la playa de Los Quebrantos, en Soto del Barco. Fernando López, presidente del colectivo, avanza que las fiestas de San Juan, el festival del pincho moruno, San Telmo y la cabalgata quedarán reducidas a la mínima expresión este año por cuestiones económicas.

“Ya nos comprometimos con los representantes de las orquestas y hay que hacerlas, pero como no alcancemos 400 socios no va a haber más fiestas”, indicó López, que avanzó que para San Juan no habrá ni voladores, ni juegos infantiles ni cañón de espuma, como en años anteriores. “Habrá orquestas y poco más”, apostilló. La asociación arenesca de Festejos anima a los jóvenes a involucrarse en la comisión de fiestas con el pago de la cuota anual y así mantener el espíritu festivo.

La comisión de Festejos de La Arena cuenta actualmente con un total de 220 socios de una población de 1.400 habitantes. Cada asociado abona cuarenta euros al año, “que sale a poco más de tres euros al mes y creemos que es una cantidad asequible para todos”, indicó el presidente.

Pese a los recortes, la fiesta de San Juan, la más próxima, mantendrá sus cuatro días de celebración. El noche del día 23 actuará “Tekila”, la siguiente le tocará el turno a “Assia” y “Cayena”. La noche del 25 será para “Última Legión” y “Grupo Límite”, y el 26, que coincide con el día del socio, estará amenizado por el grupo “D’cano”. “Ese último día aprovecharemos para entregar el bollo a los socios en la romería y si es posible, intentar conseguir algún asociado más”, concluyó el presidente de la comisión de Festejos.