Avilés sopla 81 velas por Dylan

Avilés es ciudad ‘dylanita’ desde hace quince años. Ayer volvió a homenajear a Bob Dylan en su 81.º cumpleaños con un concierto con acento asturiano. El festival que lleva el nombre del músico de Minnesota regresó, tras la pandemia, en formato presencial al menos en lo que se refiere al habitual concierto homenaje al célebre músico. La Casa de Cultura fue el escenario por el que desfilaron una docena de artistas que se diría que, al menos durante este 20 de mayo, se encontraban tras los pasos de Bob Dylan en Asturias. Detrás de esta iniciativa se encuentra el promotor musical Beznar Arias.

Los asturianos “Stormy Mondays” lideraban el regalo de cumpleaños en formato musical a Dylan. Junto a ellos se encontraban solistas de la talla de Sandra Lusquiños, Alfredo González, Toli Morilla, Rosa Espina, Javier Colero o Héctor Tuya, entre otros.

A lo largo del concierto repasaron una veintena de clásicos del hombre que compuso “Hurricane”, “Like a Rolling Stone”, “Knockin’ On Heaven’s Door” y así hasta una lista que repasa más de medio siglo de trayectoria en los escenarios.

Abrió fuego Héctor Tuya y, tras él, salieron al escenario Tania Pereira además de Chino el Indio y Gary que recordaron temas como “One more cup of coffee”, “I shall be released”, “It ain´t me babe”, “Maggie’s Farm”, que interpretó Ivo Vudú antes del “Abandoned love” que brindaron los “Stormy Mondays” nada más subir al escenario, en la mitad del cumpleaños musical con el que Avilés celebró anoche a Bob Dylan.

Ya en la recta final del concierto, entre la “troupe” de músicos salieron a escena Alfredo González para recordar el “Forever young”; Rosa Espina, que interpretó “You ain’t goin’nowwhere” y Toli Morilla, con “Más o menos, Queen Jane”. Sonia Díaz, por su parte, brindó una particular versión de “Knockin’On heaven’s Door”.

Teté Bonilla y Javi Colero cerraron la nómina de intérpretes reunidos ayer en Avilés con “It’s all over now baby blue” y “All along the whatchtower”. En la despedida, los “Stormy Mondays” protagonizaron el colofón de la noche con “Seven days” y “My back pages”.

Menús al gusto asturiano

Dylan no visitó Avilés anoche, pero estuvo muy presente en la ciudad en la voz de otros artistas que transmitieron sobre el escenario de la Casa de Cultura algunas claves de su vida y sus canciones.

La magia del compositor nacido como Robert Allen Zimmerman hizo que se fuera sumando más público a este concierto homenaje a Bob Dylan a medida que avanzaba de intensidad.

Junto al recital, los promotores de esta iniciativa pusieron en marcha este fin de semana el “menú dylanita” en el “Prestoso”, que consistía en “productos de Minnesota adaptados al gusto asturiano”, como detalló el cocinero Pablo Martínez. Juan Montero, la concejala Yolanda Alonso y el productor Béznar Arias dieron cuenta este martes del homenaje gastronómico al astro de Minnesota. Sin duda, otra forma de celebrar los 81 del músico.