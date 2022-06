La alta competición vuelve al estadio Yago Lamela con el Nacional de atletismo sub 16

El estadio de atletismo Yago Lamela, que ha sido objeto en los últimos meses de una renovación por valor de 590.825 euros, acogerá durante los días 23 y 24 de julio próximos el Campeonato de España de Atletismo sub 16 al aire libre. Durante ese fin de semana se desarrollarán las pruebas tanto del XXI Campeonato de España individual sub 16 como del Campeonato de España de clubes sub 16 relevo 4x100 en lo que supondrá el estreno del nuevo pavimento colocado en las zonas de competición y la recuperación de la instalación para la práctica deportiva de salto nivel.

Inicialmente, estaba previsto que la cita atlética se desarrollara durante los días 9 y 10 de julio, pero finalmente se retrasa dos semanas debido a un reajuste en el calendario de pruebas de la Federación Española de Atletismo. Con motivo de este campeonato, Avilés tratará de volver a demostrar su buen hacer y capacidad organizativa de eventos deportivos del más alto nivel, lo que le ha valido la concesión, por parte de la Federación Española de Atletismo, de este evento en el que se darán cita centenares de jóvenes deportistas.