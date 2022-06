El joven poeta Alejandro Mallada presentará en Avilés el próximo 1 de julio su última obra, “Truco o trato”, editada por “Ágora XXI”. Será a las 20.00 horas, en Bodeguina Bar Rock y estará acompañado por David González y Javier Muñiz.

La poesía de Alejandro Mallada tiene garra, es original y para quienes no se hubieran acercado aún a su obra deben probar el reto. Además es auténtica, realista y, a pesar de todos los golpes que a veces se reciben en la calle y en la vida, la suya, aseguran quien ya han podido disfrutar de “Truco o trato”, es una poesía que no se arrodilla y siempre permanece en pie. Esa rebeldía con causa surgida de la esencia del barrio y de la periferia de la urbe, nos trae reminiscencias de otro poeta, maldito y consagrado. No obstante, los versos de Mallada gozan de una saludable identidad que, si no nos equivocamos, darán mucho que hablar.

Mallada es un jovencísimo poeta, gijonés de nacimiento, que alcanza con “Truco o trato” su segunda obra publicada. Sus primeros versos vieron la luz en el verano de 2014, primero en el blog “Poesía crónica” y después en el libro de título “33”. Desde entonces ha venido trabajando en hacerse un hueco en el mundo de la poesía.