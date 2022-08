"Me atraen los fuegos; del resto del programa, pico de aquí y de allí"

Manolo Miranda está de vacaciones. O debería estarlo de acuerdo a su trabajo oficial. Pero su teléfono no para de sonar: en el año 2018 asumió la presidencia de la asociación de vecinos de La Luz, y ahí sigue con el propósito de trabajar por sus paisanos. Intenta disfrutar de agosto, aunque su cabeza está ya en una actividad para familias que se organizará en su barrio el próximo septiembre.

–San Agustín, Antroxu, Comida en la Calle... ¿con cuál se queda?

–¡Pues con todas! Es muy difícil elegir solo un evento. Cada uno tiene cosas especiales y se celebran en fechas diferentes, por lo que son compatibles entre sí y se puede disfrutar de todos, cosa que recomiendo.

–¿Y qué tienen de especial todas estas fechas?

–San Agustín tiene muchas y diferentes actividades que cubren un buen montón de días, teniendo siempre algo que ver. El Antroxu, el Carnaval, es especial en Avilés sobre todo con el Descenso de Galiana, que es único y atrae cada vez a más gente para participar y disfrutar de él. Y la comida en la Calle nos lleva a Pascua y las carrozas. Otro evento que nos hace disfrutar y pasar muy buenos ratos con amigos y familiares.

–Toca San Agustín. ¿Qué es lo que más le atrae del programa festivo?

–El programa es amplio y variado. Quizá mejorable, pero está claro que sí intentan que haya mucha oferta diferente que abarque diferentes gustos y públicos. Me quedo con los fuegos. Es una tradición que me gusta aunque no tenga que ser el plato fuerte. Del resto, pico aquí y pico allá dependiendo del humor y de la compañía de cada momento.

–¿Entonces, es de los que se sube al "Saltamontes" o coge sitio en primera fila para ver los fuegos?

–Soy más de ver los fuegos tranquilamente. Eso de que te agiten como si estuvieras en una gran coctelera, como que no me atrae. Puedo vivir sin la adrenalina que producen ese tipo de atracciones, aunque entiendo que gusten y atraigan a un montón de gente.

–¿Prefiere orquestas o conciertos?

–Pues tampoco tengo preferencias. Ambas opciones tienen sus ventajas y sus momentos. Además, depende qué orquesta sea o qué tipo de concierto. Me gusta lo ecléctico y la variedad siempre enriquece culturalmente.

–El mejor barrio para tomar el vermú en San Agustín es...

–Sin menospreciar ninguno, en La Luz hay una buena oferta de establecimientos para tomarse un buen vermú, una cerveza, una sidra o lo que se tercie. Incluso para picotear algo o cenar.

–Mire que estaba viendo venir la respuesta... ¿Y si le pregunto por un plan perfecto para disfrutar de agosto en Avilés?

–La receta sería asistir a todos los eventos que se pueda bien sean culturales, musicales o gastronómicos aderezado con un poquito de playa y alguna que otra escapada corta para conocer otros sitios. El mes de agosto pasa volando. Y si a esto le añades que quieras hacer alguna pequeña obra en casa, como cambiar el suelo o pintar, ya no tienes días siguientes para todo.

–¿Usted quería ponerse a hacer obras en casa en agosto?

–Llevo con la pintura comprada ni se sabe y ahí está... Los ratos libres hago pereza.

–¿Qué patrón prefiere? ¿El suyo, la virgen de la Luz o San Agustín?

–No estoy muy ducho en patrones o patronas y no tengo preferencias en ese ámbito. Creo que está bien que haya dos, aunque, con la excusa de lo festivo, seguimos muy amarrados a tradiciones religiosas que, creo, deberían ir soltándose y no tener que girar todo en torno suyo. Pero, ¿quién soy yo para cuestionar esto?