Avilés homenajeará a Dacal 50 años después de su bronce olímpico

El 7 de septiembre de 1972 el boxeador José Enrique Rodríguez Cal, «Dacal», protagonizó uno de los hitos del deporte avilesino: se colgó la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Munich. Cincuenta años y dos días después de aquella hazaña, un busto recordará para siempre a este deportista de raza que desde hace meses lucha contra la ELA. Esa escultura, obra de Favila, lucirá en el polideportivo de La Toba, que a partir del día 10 verá ampliado su nombre con el del deportista nacido en Candás, pero avilesino desde crío. El descubrimiento del busto forma parte de los actos conmemorativos del 90º aniversario de la Asociación Atlética Avilesina. La jornada, organizada por el Ayuntamiento de Avilés, se completa con una carrera de relevos. La cita será muy especial porque los participantes portarán la antorcha olímpica de Barcelona’92, que fue la misma que Dacal trasladó en su momento en su recorrido por Asturias y desde entonces luce en el complejo deportivo de La Magdalena.

La carrera de relevos homenaje a Dacal partirá de la plaza de España a las 11.00 horasy atravesará las calles de Rivero, Gutiérrez Herrero, Santa Apolonia, Avilés, Río Sella, Río Requejada, paseo del Río Arlós y finalizará en el polideportivo de Llaranes. La prueba contará con veinticinco relevistas, que tendrá que transportar la antorchar durante unos doscientos metros cad uno. Dacal seguirá cada paso de los deportistas a bordo de un vehículo descapotable que acompañará a los relevistas desde su salida del Parche hasta la llegada al polideportivo que llevará el nombre del boxeador.

La hora prevista de llegada al complejo deportivo de La Espina, en Llaranes, será las 11.45 horas. Dacal, que será el último relevista, será recibido en el polideportivo por la alcaldesa de Avilés, Mariví Monteserín, y el presidente de la Asociación Atlética Avilesina, Gerardo González Fuertes, además de miembros de la Corporación avilesina y demás asistentes. Un cuarto de hora más tarde, al mediodía, será el turno de las declaraciones institucionales, así como el descubrimiento del busto elaborado por Favila y de la placa que renombrará el polideportivo de La Toba.

«Queremos que Dacal sienta todo el cariño y admiración de la ciudad de Avilés. Por eso, animamos a clubes deportivos, deportistas, asociaciones y a los avilesinos y avilesinas en general a participar en este homenaje, tanto acudiendo a la salida de la carrera de relevos en la plaza de España, como animando a lo largo de su recorrido o asistiendo al acto de Llaranes», señaló la alcaldesa de Avilés, que expresó además que la Corporación municipal de la ciudad aprobó el cambio de nombre del centro deportivo de La Toba por unanimidad. De esta manera, el Ayuntamiento reconoce la trayectoria deportiva de Dacal en el ámbito del boxeo coronada con la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Munich de 1972 y su vinculación con el deporte en la ciudad, y se hace partícipe del cariño y reconocimiento de todo Avilés hacia este emblemático deportista.

Dacal ganó su medalla en categoría Minimosca. Pesaba 48 kilos y tenía una gran agilidad en el cuadrilátero. Consiguió subir al podio tras derrotar al cubano Rafael Carbonell a los puntos. Aquella medalla de bronce tenía algo especial: fue la única que España consiguió en aquellos Juegos Olímpicos y según explicó Dacal en una entrevista a LA NUEVA ESPAÑA hace unos años: «Hacía 12 años que España no ganaba una medalla olímpica y el combate había sido televisado. En Madrid había gente esperando para ver la medalla. Querían organizar entrevistas y homenajes, pero pedí que me dejaran en paz, que yo lo que quería era ir a casa y ver a la muyer porque, entre uno y otro, llevaba dos meses fuera. Cuando llegué a la Estación del Norte de Oviedo había cuarenta o cincuenta de la Atlética Avilesina esperándome, tiraron un par de voladores y me pusieron una montera picona que guardo en casa. Los días siguientes fueron todo fotos, cenas, periodistas, homenajes... tremendo».

Avilés organizará para el próximo 10 de septiembre un homenaje al exboxeador en una fecha redonda, medio siglo después de aquella proeza deportiva en Alemania. Será el reconocimiento a una trayectoria deportiva que puso a la ciudad en el mapa olímpico. Tras el bronce alcanzado por José Enrique Rodríguez Cal, hubo que esperar otros veinte años para que un avilesino consiguiera otra medalla olímpica, en este caso el arquero Alfonso Menéndez Vallín, que obtuvo el puesto 42 en las pruebas individuales y consiguió el «oro» en la prueba de equipos.