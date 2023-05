La suspensión de un servicio en la residencia Palacio del Villar llega al Defensor del Pueblo

El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, ha reclamado en dos ocasiones que el ente público Establecimientos Residenciales para Ancianos de Asturias (ERA) explique por qué ha suspendido el servicio de animación sociocultural de la residencia Palacio de Villar, en el concejo de Castrillón. La primera de estas peticiones la realizó este pasado enero, la segunda, el pasado 18 de abril.

La solicitud doble del Alto Comisionado de las Cortes Generales encargado de defender los derechos fundamentales y las libertades públicas de los ciudadanos se hizo a instancias de una petición reiterada del hijo de una de las personas que vive en la residencia. Esta persona señaló a este periódico que el servicio suspendido debería formar parte de la actividad general "de todos los que viven allí". Se trata de sesiones de gimnasia, de dibujo, lectura...

Las medidas provocadas por la pandemia (2020) se llevaron la atención sociocultural en todos los centros residenciales públicos, pero en el Palacio de Villar no ha vuelto todavía. "En otras residencias, sí", señaló el familiar. "Estas actividades son fundamentales para mantener activos a todas estas personas", insistió.

"He reclamado la vuelta de este servicio por el conducto establecido, pero no he encontrado ni una respuesta, ni que vuelva", se lamentó. Así que en junio del año pasado formuló la primera reclamación a la dirección de la residencia. "Me dijeron que la culpa no era suya, que correspondía al ERA", aclaró el reclamante. "En julio me dijeron que estaba pendiente de los trámites administrativos de la dirección del ERA", recordó el afectado por la falta del servicio.

Ante la respuesta de la dirección de la residencia de Castrillón, el afectado elevó la queja y la presentó unos días después –también en julio– al área de Dependencia y Programas del ERA. En esta queja expresa que la ausencia del servicio de animación sociocultural vulnera los derechos de ancianos. "Por eso reclamé la reanudación inmediata de la prestación del servicio", apuntó el ciudadano.

En octubre pasado le contestaron a la petición –tres meses después de haberla hecho– diciéndole que "están realizando los trámites oportunos para la cobertura de esta necesidad por parte del área de régimen jurídico y asuntos generales", aseguró el ciudadano. "Entonces me doy cuenta de que tristemente, no se está haciendo nada"., añadió

El salto siguiente fue una denuncia ante el Defensor del Pueblo. Ángel Gabilondo respondió en enero a la petición del ciudadano en nombre de su padre y, a la vista, del poco éxito alcanzado reclamó la segunda vez este mes de abril, en esta ocasión por la vía de la urgencia. "Es de gran importancia que los ancianos puedan mantener su autonomía", concluyó.