PSOE e IU inician las negociaciones para gobernar Gozón "sin líneas rojas"

La próxima semana está previsto que el PSOE e IU inicien las conversaciones en común primero para investir al próximo alcalde de Gozón y, más adelante, para organizar el Ayuntamiento. "En principio, sin líneas rojas. No hay nada encima de la mesa", declaró ayer Jorge Suárez, el alcalde en funciones en la clausura de la exposición del cuadragésimo aniversario de la aventura del "Idus de Marzo" al continente antártico.

Suárez confirmó que ya ha habido conversaciones previas, pero no ninguna decisión. "Hablaremos y veremos cómo evoluciona. Creo que hay posibilidades", aseguró. "Sería difícil de explicar a los votantes de ambas formaciones que no alcanzáramos un acuerdo", añadió Suárez. Y es que, si no llegan a un acuerdo, sería Ramón Braña, el candidato del Partido Popular (PP), el que tendría abierta la puerta del Ayuntamiento.

"Por nuestra parte, vamos a hacer todo lo posible para poder alcanzar el acuerdo. Lo que no vamos a poder hacer es lo imposible", recalcó.