El PSOE pierde un edil a favor de Cambia Avilés por el error de un acta electoral

Cambia Avilés (CA) tiene el poder del gobierno para los próximos cuatros años en el Ayuntamiento de Avilés. La Junta Electoral de Zona le dio ayer la razón al comprobar que hubo un error, y le adjudicó los 32 votos que reclamaba y que le suponen ganar un concejal, de 3 a 4. Se da la circunstancia de que se lo arrebata al PSOE, que pierde la mayoría al bajar de 10 ediles a 9, los mismos que el PP. Vox mantiene los 3 que tenía. Las fuerzas de izquierdas sumarán 13 concejales frente a los 12 de la derecha. Muy ajustado, pero los socialistas ya anunciaron ayer que no recurrirán.

Así las cosas, el socialista Jorge Suárez dejará la Corporación municipal en la que estuvo los últimos cuatro años, y entrará Ana Solís por Cambia Avilés.

El lío comenzó cuando se detectó la existencia de copias de dos actas contradictorias de una misma mesa electoral: la del acta de escrutinio que se entregó al apoderado de Cambia asignaba 32 sufragios a la formación en la mesa 34 B del colegio de Sabugo –igual que la entregada al PP–, y las de esa misma mesa entregadas al PSOE, Vox y Foro, que le daban votos.

Cambia Avilés reclamó y el viernes se revisó el escrutinio, pero el acta que se había llevado la noche del domingo a la Junta Electoral también otorgaba cero votos al partido de la confluencia, con lo que se dio por válido. Aun así, quedaba sin aclarar dónde estaba el original de la copia del acta que se entregó el domingo al apoderado de la candidatura reclamante y por qué se hicieron, al parecer, dos actas diferentes de la misma urna.

Pero ayer, y por sorpresa, hubo novedades. La Junta Electoral Local envió un correo a primera hora de la mañana a todos los partidos que se habían presentado a los comicios indicando que acaba de resolver a favor de Cambia Avilés.

Según explicaba en su resolución, se interrogó a la presidenta de la mesa 34B, quien aportó el acta de escrutinio original, coincidente con la copia que había presentado Cambia Avilés, con lo que se evidenciaba una clara discrepancia con el acta de la sesión. Añade la Junta Electoral que la presidenta explicó que había "confundió el partido PUEDE con el partido Podemos, integrado en la coalición Cambia Avilés", y presentó una nota manuscrita del escrutinio donde "efectivamente se realiza un identificación expresa de "Podemos" adjudicándole 32 votos, mientras que PUEDE ni si quiera consta en la relación de partidos con votos".

Es decir, continua la Junta Electoral, "en las notas manuscritas se asigna a Podemos 32 votos y en el acta de escrutinio aportado por Cambia Avilés tiene 32 votos, coincidiendo por tanto con las manifestaciones de la presidenta" de la mesa. También añade que esta persona "en buena fe confundió la identificación del partido PUEDE con el partido Podemos, integrado en Cambia Avilés".

Así que la conclusión es que se ha "evidenciado que se produjo un error manifiesto en la redacción del acta de sesión", por lo que se modifica y así PUEDE pasa a tener 0 votos "y Cambia Avilés pasará a obtener 32. El resto del escrutinio de dicha mesa no se modifica", concluye la Junta Electoral.

La candidata de Cambia Avilés, Sara Retuerto, mostró su satisfacción porque "esta resolución es de justicia", y aunque hoy ofrecerá una rueda de prensa, sí adelantó que "el PSOE, si quiere una ciudad progresista, ya sabe a dónde tiene que mirar".

El secretario general del PSOE, Luis Ramón Fernández Huerga, se limitó a indicar en un comunicado que el partido no recurrirá la decisión de la Junta Electoral de Zona, y añadió que "la voluntad popular debe reflejarse en el reparto de fuerzas y en la composición del Pleno. Ahora lo que nos toca es mirar hacia el futuro y formar un Gobierno de izquierdas y progreso en Avilés presidido por la socialista Mariví Monteserín como alcaldesa". También señaló que "el PSOE es un partido responsable. No vamos a contribuir al ruido, si no a generar certezas y a actuar con responsabilidad".

La candidata del PP, Esther Llamazares, expresó su "máxima preocupación por lo ocurrido en el escrutinio" y señaló que "hay muchas cosas que explicar todavía y ya haremos una valoración jurídica".

La candidata de Vox, Arancha Martínez Riola, indicó que su partido "no cuestiona las decisiones de la Junta Electoral; quiero agradecer de corazón la labor de nuestros apoderados, que sí se cercioraron de que los votos de Vox volcados en las actas coincidieron con los datos de las actas. A nivel político, nuestra valoración es que el PSOE se queda en una posición muy debilitada y su gobierno estará a merced de la extrema izquierda todo el mandato".

El partido ASIA llegó hasta el Constitucional y logró arrebatar un edil al PP en 2007

Un antecedente en 2007 entre Asia y el PP

La Agrupación Social Independiente de Avilés (ASIA) se vio en un circunstancia parecida a la confluencia de Podemos e IU en estas elecciones, pero en 2007. Entonces, el partido liderado por Miguel Ángel Villalba contaba con tres ediles asignados por los resultados del escrutinio. En una reclamación a la Junta Electoral Central sobre las "irregularidades" detectadas en nueve mesas, según denunciaron, no lograron que fueran atendida su petición y fueron desestimados los recursos presentados para tratar de arrebatar un concejal al PP y pasar así de tres a cuatro representantes de ASIA en el Pleno. Casi dos meses después –el 24 de julio, las elecciones habían sido el 27 de mayo ese año–, el Constitucional atendió el recurso de los independientes avilesinos. El alto tribunal decidió declarar nulas dos papeletas de voto al PP que presentaban una cruz y un aspa al lado del nombre del candidato a la Alcaldía, por entender que se produjo una infracción del principio de inalterabilidad de las listas. Avelino González, cuarto en la lista de ASIA, fue quien tomó posesión como concejal, como ahora lo hará Ana Solís por Cambia. El PP, que para entonces ya había perdido otro de sus ediles a costa de ASIA por causa de la división del voto en la derecha, cedió en aquellas elecciones el segundo concejal y pasó a contar con una representación de solo de ocho. Javier Fernández Font, presidente de Nuevas Generaciones, noveno en la lista del PP, tuvo que abandonar el Consistorio después de haber desempeñado el cargo apenas veinte días.