Cambia Avilés impone el valor estratégico de sus cuatro ediles y exige al PSOE entrar en el gobierno de Avilés

Cambia Avilés (CA), la confluencia local de IU y Podemos, exigirá al PSOE entrar en el gobierno municipal de Avilés, una vez que la Junta Electoral ha confirmado que el décimo edil otorgado inicialmente a los socialistas corresponden realmente a CA, que suma así cuatro concejales y se fortalece como llave de la gobernabilidad. El PSOE anuncia que se sentará a negociar "sin líneas rojas", salvo que la alcaldesa ha de ser, por tercera vez consecutiva, Mariví Monteserín.

"Siete de cada diez avilesinos votaron por el cambio, y el cambio somos nosotros", asegura rotunda Sara Retuerto, la cabeza de lista de Cambia Avilés el 28M. Junto a ella comparecieron ayer quienes serán sus compañeros en la nueva Corporación: Agustín Medina, David García y Ana Solís. Con ellos también se sentó el coordinador de IU de Avilés, Juan José Fernández.

Retuerto calificó de "proceso duro" la reclamación de los 32 votos de una mesa del colegio electoral de Sabugo que se le adjudicaron inicialmente al Partido Unionista del Estado de España (Puede), dejando sin escrutinios a Cambia Avilés por un error de la presidenta de la mesa a la hora de transcribir los resultados al acta. En un primer momento, la Junta Electoral denegó la razón a Cambia Avilés, pero posteriormente la presidenta de la mesa compareció a instancias de la propia Junta y presentó un documento manuscrito que demostraba que esos 32 votos, que valían un concejal, efectivamente correspondían a la confluencia de IU y Podemos.

"Nuestros afiliados y simpatizantes están muy molestos con lo que ha ocurrido", coincidieron en señalar Retuerto y Fernández. Aun así, negociarán con el PSOE. Eso sí, con una advertencia: "No nos vendemos. Vamos a acuerdos programáticos, no a estar en el gobierno para tener unas concejalías", remarcó la candidata confluyente a la Alcaldía. Es más, añadió que se sentarán a negociar con todas las fuerzas democráticas con representación en el Ayuntamiento "para dar un gobierno estable a la ciudad". Retuerto insistió en que "para que haya políticas progresistas debe haber un gobierno estable", y "el PSOE debe darse cuenta de que no tiene mayoría suficiente para gobernar en solitario, como hizo hace cuatro años".

El coordinador de IU aseguró que en las anteriores elecciones municipales "nos sentimos estafados", porque el PSOE acabó pactando con Ciudadanos dejando de lado la posibilidad de un gobierno estable con Cambia Avilés. "Ahora Avilés no tiene ninguna fuerza política que pueda gobernar por sí sola. Luego debe haber diálogo y entendimiento, basado en el programa electoral, y somos muy exigentes". Remarcó que "el PSOE sabía que su décimo concejal no le correspondía, sabía que esos 32 votos eran nuestros y actuó de mala fe. Pero Avilés tiene una situación difícil de la que hay que salir con diálogo y entendimiento".

La cuarta edil de Cambia Avilés, Ana Solís calificó la última semana de "vértigo", pero "me daba por concejala, porque si no hubiera sido así, habría un problema con las garantías democráticas". Añadió que "políticamente tenemos mucho peso, y si el PSOE quiere iniciar el diálogo, tendrá que girar a la izquierda". ¿El modelo a seguir? "El Gobierno central, que con la presencia de Unidas Podemos ha conseguido avances que eran impensables", señaló Juan José Fernández.

Por su parte, Manuel Campa, secretario de organización del PSOE en Avilés, señaló que "la voluntad popular era que los votos en liza fueran de Cambia Avilés y por eso no vamos a presentar ningún recurso. Lo que nos interesa es ponernos a trabajar, porque la ciudad merece y necesita que trabajemos con el objetivo de tener un gobierno de izquierdas y progresista en el que Mariví (Monteserín) sea la Alcaldesa a partir del día 17. No hay ofrecimientos, ni pensamientos, ni líneas rojas, no hay límites". Sobre la posibilidad de que Cambia Avilés pueda negociar con la oposición, Campa criticó que "el PP esté celebrando una victoria que no es tal", y que "en cuatro años no ha tenido límites ni parece que vaya a tenerlos. Por lo tanto, parece que no es un buen socio".