Isma Cerro: "Echaba en falta Asturias, es donde he dado mis mejores años"

"Ahora te toca hacer tu magia en el Román Suárez Puerta". Con ese deseo Javi Vidales, director deportivo del Avilés, dio la bienvenida a la familia blanquiazul a Isma Cerro, uno de los fichajes avilesinos de este mercado invernal. "Harry Potter", como le llamaban en su época al Sporting de Gijón, aterriza en la Villa del Adelantado con "ilusión" y "en el mejor nivel de mi carrera", dispuesto a "comerse el césped y de hacer una temporada ilusionante".

"No solo buscamos jugadores que nos den rendimiento sobre el terreno de juego, sino personas que tengan un ser y estar tanto dentro como fuera del vestuario", confesó Vidales, que asegura que Cerro encaja en ese perfil de futbolista. Sobre el extremeño, el astorgano destacó que su nuevo atacante se formó en la mejor escuela de fútbol de Extremadura hasta que el Real Madrid le echó el ojo. En la casa blanca llegó a ser capitán del División de Honor juvenil, hasta que el Racing se lo llevó al fútbol del norte. "En el Sporting no fue el típico canterano que pasa por el primer equipo. Allí consiguió tener nombre propio, "Harry Potter", por la magia que tenía con la pelota", reveló el blanquiazul. Cerro aterriza en el Avilés con 28 años, "edad con la que los futbolistas tienen su mejor rendimiento", por lo que Vidales espera que "vuelva al nivel de antes". "Tiene mucho fútbol en sus botas, estoy muy contento de tenerle aquí. He preguntado a sus compañeros y me han hablado de una persona maravillosa", afirmó.

En el duelo ante la Ponferradina Cerro ya demostró ser un jugador muy versátil, pudiendo jugar en todo el frente de ataque, y hoy lo quiso dejar claro. "Toda mi vida he sido delantero. Me puedo adaptar a las cuatro posiciones de ataque, aunque estoy más a gusto cuando juego como delantero", señaló el extremeño, que confesó estar "al mejor nivel de mi carrera, tanto a nivel de madurez como en el aspecto físico". "La adaptación está siendo buena, se nota que aquí hay buena gente. El vestuario te arropa mucho", indicó el extremo, que agradeció las buenas palabras de Vidales, alguien que "me conoce muy bien y sabe lo que puede dar". ¿La clave para que Cerro fichase por el Avilés? El nuevo jugador blanquiazul no tiene dudas. "El gran proyecto ambicioso que tiene el Avilés. Me hablaron muy bien de él y tenía claro que, si salía de Extremadura, solo era para venir a Asturias".

Mañana a las 20.00 horas los blanquiazules se enfrentan al Sporting, uno de los equipos que más ha marcado la carrera de Cerro. "Es un partido bonito para mí, allí fue donde pasé los mejores años de mi vida", explica el extremo, que ya ha hablado con alguno de sus excompañeros, con los que tendrá "un pique sano". "Son partidos bonitos de jugar, estamos en pretemporada y enfrentarse a equipos superiores siempre es beneficioso", señala Cerro, que quiere centrarse en sacar lo mejor de sí mismo e ir mirando las cosas buenas que van realizando. Sobre el encuentro ante la Ponferradina, el extremeño se fue a casa con "sensaciones buenas". "Fue un buen partido para ser el primero, solo llevábamos ocho días de entrenamiento. Estoy muy contento", sentenció.