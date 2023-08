I. G.

IU reivindique la concentración cuando la realidad es que ellos mismos el gobierno compuesto por IU Podemos y PSOE eran los que gobernaban y no las convocaron en estos últimos años". señaló la concejala de Igualdad Juventud y Familia Lourdes López. La edil indicó que la próxima semana planteará un acuerdo con todos los grupos municipales en ese sentido. "Nuestra propuesta es guardar un minuto de silencio antes de cada Pleno mensual leyendo previamente los nombres de las víctimas de violencia de género e intrafamiliar que desgraciadamente hubiera habido ese mes. Si un mes afortunadamente no las hubiera habido no se realizaría ese minuto de silencio". Según palabras de la concejala de Igualdad Juventud y Familia del PP "la violencia machista existe y no debemos caer en la teatralización o en el oportunismo político para relanzar un tema que necesita soluciones eficaces concretas y que nos acerquen al fin de problema: la erradicación de la violencia". | | 04:00