"Super Mario" pasa de nivel en La Grapa

Con casi 20 millones de unidades vendidas en apenas tres meses, "The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom" se ha convertido en uno de los videojuegos con mejor acogida popular de la historia en sus primeras semanas ofertado al público, entrando en el "Top 10" de videojuegos más vendidos de Nintendo. La marca japonesa, creadora de dos de los grandes fenómenos del mundo del videojuego, Super Mario y Pokémon, está presente en las fiestas de San Agustín para disfrute de fanáticos de todas las edades, como ya hiciera en anteriores ediciones.

Pese a la lluvia, cientos de personas visitan estos días el espacio de juegos habilitado bajo el puente de La Grapa para disfrutar de una veintena de títulos de Nintendo, entre los que destaca por encima de todos Super Mario. "Hemos venido con los críos, que les hacía ilusión probar algunos juegos", comentó Juan Vázquez, al que acompañan sus dos hijos pequeños. "Nunca ha jugado a Super Mario, pero la película le picó la curiosidad", explicó Rocío López, que acompañó a su sobrina Teresa, de 8 años. "El objetivo es crear espacios para las familias, para que compartan actividades", contó Yolanda Alonso, concejala de Cultura, que afirmó que el "Nintendo Switch Tour" fue un "enganche perfecto" en la edición de 2022. "Muchos jóvenes juegan en sus casas. Queremos que jueguen, pero que lo puedan hacer en la calle", explicó la edil sobre "Nintendo Switch Tour", que permanecerá en Avilés abierto aún hoy hasta las 23.00 horas.