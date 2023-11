Una vuelta al cole cargada de recuerdos

Los meses de verano suponen un tiempo de desconexión para estudiantes y profesorado de los centros educativos tras largos meses de trabajo y de estudio. Sin embargo, ayer, antiguos miembros del instituto Carreño Miranda volvieron a reconectar con las aulas del centro con motivo de la 10.ª edición de los premios de reconocimiento que convoca la Asociación de Antiguos Alumnos y Profesores del instituto avilesino. "Pretendemos reconocer los méritos de aquellas personas vinculadas al Carreño Miranda y también resaltar la importancia del apartado educativo", explicaron desde la organización. Bernardino Alonso, antiguo profesor y actual presidente de la asociación, acudió acompañado por Miguel Solís y Fernando de la Flor, antiguo profesor y alumno respectivamente del centro. Ambos serán premiados la próxima semana junto a Luis Ángel Colunga, Henar Fernández y, a título póstumo, Francisco Lorente.

"Este premio es un homenaje muy importante ya que reconoce lo poco que hice a lo largo de mi vida didáctica", comentó humildemente Miguel Solís, quien durante su trayectoria educativa y profesional estuvo estrechamente ligado al Carreño Miranda, ya que su primer contacto con el centro fue en párvulos. Posteriormente, tras graduarse, volvió hasta en tres ocasiones, pero ya como parte del claustro de profesores. La primera, nada más aprobar las oposiciones para realizar las prácticas. Tras un periodo intermedio, regresó en 2012, cuando impartió clases en el horario nocturno del bachillerato hasta su jubilación en 2021. "Es una maravilla volver a las aulas. Supone rememorar el fantasma de la enseñanza y recordar lo mucho que prestaba ser profesor", comentó efusivo Solís.

El antiguo profesor alternó sus funciones educativas con las de escritor, que le llevó a editar numerosas publicaciones en asturiano, pero sin abandonar nunca su vocación. "Desde pequeñín siempre me gustó contar lo que aprendía. Sobre todo en cuestión de ciencia. Es algo inherente a mi forma de ser", relató.

Respecto a su dilatada carrera en las aulas, Solís afirmó quedarse prendado por su última etapa en el horario nocturno, una enseñanza "totalmente distinta. Allí va la gente que quiere aprender. No hace falta llamar la atención, es una sensación adoptar lo que les cuentas", aseguró. Sobre la importancia del Carreño Miranda, Solís destacó que se trata del "alma mater" de la enseñanza en Avilés y una institución "fundamental" para la vertebración del Bachillerato. "Casi todo el mundo ha pasado tarde o temprano por el Carreño", aseveró.

La relevancia del instituto tampoco pasa desapercibida para Fernando de la Flor, quien confesó que le resultaría difícil imaginar a Avilés sin el Carreño Miranda. Él también se mostró agradecido por el reconocimiento que le entregará la asociación de antiguos alumnos y profesores. "Es un honor y una gran satisfacción que me lo concedan", aseguró de la Flor, quien destacó la figura de "cuatro profesores muy queridos", en referencia a Esther Carreño, David Vázquez, Olga Pérez y José Luis Hortal, quienes serán igualmente homenajeados el próximo día 11.

De la Flor, que permaneció como alumno en el centro desde los 10 años hasta los 17, reconoció no haber sido un alumno modelo. "Repetí algún curso. Este homenaje no me lo dan por un gran expediente escolar", bromeó quien acumula reconocimientos por diferentes organismos a lo largo de los años. Aún así, destacó sentirse ilusionado por poder revisar su expediente académico, en el que figura un error que aún recuerda en el examen de ingreso. "Las divisiones me salieron bien, pero suspendí por una falta de ortografía a la hora de escribir Vizcaya. Me hace ilusión averiguar el gazapo", confesó desde el pupitre rememorando aquella etapa.

El reconocimiento tendrá lugar el próximo sábado 11, en el restaurante Santa Cecilia, y contará con el sorteo de un cuadro obra de Miguel Solís y la actuación de la joven pianista y galardonada Henar Fernández.