La campaña 2023 de sardina finaliza tras confirmar la Secretaría General de Pesca el cierre de la pesquería para los buques de cerco del Cantábrico y Noroeste desde la pasada medianoche. Completada la campaña ordinaria, el pasado agosto, el Gobierno anunció el reparto entre la flota española de 2.100 toneladas adicionales, logradas tras un intercambio con Portugal. El Gobierno volvió así a abrir la pesquería gracias a ese intercambio de cuota de otras especies y se habilitó un nuevo cupo. En esta segunda etapa se ha gastado también el cupo y por eso se prohíbe la captura. Además, en estas fechas no resulta rentable pescarla.

Tras el verano, el balance de la flota asturiana fue positivo, aunque no exento de "grises". Entonces, el armador luanquín Rafael Rodríguez manifestó a preguntas de LA NUEVA ESPAÑA que "en general no estuvo mal, pero falló el precio". Es decir, que hubo satisfacción por el volumen de capturas pero cierta decepción porque las mismas no se materializaron en todo el dinero que los pescadores hubieran querido. La campaña había arrancado el 20 de marzo, una de las aperturas más tempranas de los últimos años, con un incremento de cuota del 24 por ciento en relación a las 45.000 toneladas que se repartieron España y Portugal el año pasado. Eran, en total, 56.604 toneladas, de las que la flota española –que en virtud del acuerdo pesquero con Portugal accedía al 35 por ciento de la cuota– logró 18.962 toneladas, 4.000 más con respecto a las que dispuso en 2022 y la cifra más alta de los últimos años.

Completado ese cupo, tal como se recoge en el plan de gestión y recuperación para la sardina (Sardina pilchardus) de las aguas ibéricas del Consejo Internacional para la Exploración del Mar, la Resolución de la Secretaría General de Pesca establece que esta pesquería finaliza con carácter general para toda la flota a partir de las 00.00 horas de hoy, 1 de diciembre. Este cierre es para toda la flota en aguas ibéricas de las zonas denominadas 8c y 9a. Desde este mes tampoco está permitida, la captura accidental de esta especie para evitar los descartes en otras pesquerías pelágicas dirigidas como la caballa (xarda) , el jurel (chicharro) o la anchoa (bocarte) como sucedía al cierre de la campaña de verano. Las infracciones a esta norma se sancionarán conforme a la Ley de Pesca Marítima del Estado.

La situación biológica de la sardina hace unos años (2012-2015) era tan negativa que la propia Comisión Europea se estaba planteando un cierre de la pesquería durante varios años para su recuperación. Pero tanto el sector como las administraciones pesqueras autonómicas, los gobiernos de España y Portugal, así como los científicos, vienen acordando conjuntamente desde el año 2014. Se trata de medidas de gestión, evitando de esta manera el establecimiento por parte de la Comisión del cierre total de la pesquería. Actualmente se observan muy evidentes signos de recuperación en base a las campañas científicas de evaluación. Para las flotas del cerco del golfo de Cádiz existe en esta especie unos topes de captura y desembarque por jornada de pesca y buque mientras que en el caso del Cantábrico y Noroeste la pesquería se regula mediante el establecimiento de topes totales, para permitir el mejor aprovechamiento de la cantidad disponible.