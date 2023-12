El gobierno local aplaude dividir el soterramiento de las vías en dos fases para asegurar su ejecución

El PSOE de Avilés se muestra conforme con la decisión del Ministerio de Transportes de dividir en dos el proyecto de soterramiento de las vías debido a su complejidad, tal como confirmó el ministro Óscar Puente en la entrevista publicada ayer por LA NUEVA ESPAÑA. El secretario general de los socialistas avilesinos y diputado regional, Luis Ramón Fernández Huerga, señaló que este fraccionamiento asegurará la ejecución de la obra porque "es inviable una sin la otra". Y calificó de "estupenda noticia que hay que agradecer", que el Ministro tenga un conocimiento "tan claro" del plan de vías de Avilés.

El equipo de gobierno socialista en el Ayuntamiento de Avilés ya planteó al Ministerio la necesidad de que se dé prioridad al soterramiento del tramo desde el antiguo matadero, donde se ubicará la nueva estación intermodal, hasta la actual, "al ser la más demandada por la ciudadanía". La otra fase será la de las conexiones hasta Villalegre, con el soterramiento por Bustiello.

El concejal de Desarrollo Urbano y Económico, Manuel Campa, explicó que el fraccionamiento del Plan de Vías era conocido por el gobierno municipal "desde hace ya bastantes meses", y que lo había planteado el propio Ministerio "porque son obras muy complejas no solo en su definición, sino también en su ejecución y en el trámite ambiental que está pasando ahora, que en conjunto sería mucho más complejo y un procedimiento mucho más largo que hacerlo en dos fases". Eso sí, matizó que "otra cosa es que se puedan licitar a la vez, pero esa es una decisión que tendrá que tomar el Ministerio en su momento teniendo en cuenta otras variables, como la financiación".

El edil, y secretario de organización del PSOE de Avilés, explicó que "el interés de que la primera fase sea la que va de la nueva estación intermodal a la estación actual, más o menos, es precisamente por la necesidad de la ciudad de abrirse hacia la ría definitivamente, hacia los nuevos espacios que vamos a obtener en el entorno de baterías y la Isla de la Innovación, liberar el casco histórico y también por la supuesta menor complejidad de las soluciones que haya para las personas que tengan que usar el medio de transporte".

Y es que, según explicó Campa, el soterramiento de las vías entre "La Rocica y la nueva estación intermodal supone cambios en carreteras y en las vías férreas; unas modificaciones muy grandes que hacen que la obra en el día a día sea compleja también para los ciudadanos que las tengan que sufrir". Por eso, el concejal del PSOE incidió en que "lo importante es sacar adelante esa primera fase, y si se pueden licitar las dos a la vez, mejor".

¿Qué plazos se manejan? Largos, admitió Campa. "En julio se lanzó a trámite ambiental, y este es uno de los plazos más largos dentro del proceso, que llevará en torno a un año o algo más. Yo creo que el trámite ambiental se acabará a mediados del 2024. Y a partir de ahí es cuando tienen que, con todos los estudios que han hecho y el trámite ambiental pasado, definir el proyecto para poder licitarlo. Nuestro objetivo es que estén licitados en este mandato".

PP y Vox ven en la fragmentación del plan una "excusa" para posponer las obras durante años

Los partidos de la oposición en Avilés ven en el fraccionamiento del plan de vías excusas para postergar la ejecución de las obras. La portavoz del PP, Esther Llamazares, señaló que "el Ministro (Óscar Puente) acaba de tomar posesión y da la sensación de que, o bien se precipita, o alguien no está contando la verdad, que será lo más probable. Son demasiadas afirmaciones con otras tantas ambigüedades, aunque esto no es nuevo en las relaciones de los gobiernos socialistas con los compromisos de Avilés. Si algún día este proyecto ve la luz, temo que en absoluto tenga que ver con las necesidades de Avilés". Arancha Martínez Riola, portavoz de Vox, afirmó que "el Ministro no arroja novedades sobre el soterramiento. Ahora se divide en dos fases, lo que suena a excusa para seguir posponiendo la histórica asignatura pendiente del Gobierno con Avilés. Sus palabras solo suscitan dudas".