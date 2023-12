Primeros autores del Celsius: de Cassandra Clare a Catriona Ward

Una noche Clary Fray, que es una quinceañera neoyorquina, se va de fiesta junto a su mejor amigo, que se llama Simon Lewis. Este comienzo de historia cotidiano, de repente, da un doble salto mortal. A Simon se lo cargan. Salvajamente. Es un demonio. Este es punto de partida de la saga "Cazadores de sombras" de la escritora norteamericana Cassandra Clare, que, en realidad, nació en Teherán, en 1973, en el tiempo del Sha de Persia. Clare es una de las primeras invitadas confirmadas en la nueva edición del Festival Celsius 232 de literatura fantástica, de ciencia ficción y de terror. Se celebra este próximo verano –entre el 16 y el 20 de julio–.

Pero no va a estar sola. Laura Fernández, que es la autora de "La señora Potter no es exactamente Santa Claus", uno de los libros más celebrados de 2021, también ha prometido estar en Avilés. En su caso, no va a ser la primera vez. Estuvo en la última edición: recogió el premio "Kelvin 505". Para el viaje de este año lo que trae entre manos es "El show de Grossman" y "Damas, caballeros y planetas".

Ian Watson, que es un señor inglés de Gijón de toda la vida, no se ha perdido ninguna edición del festival, aunque no siempre acude a la cita con el fantástico con libro bajo el brazo. En 2024 sí, en unos meses se trae "El monstruo, la sirena y el doctor Mengele". Eso y su experiencia explicando literatura en Japón o en Tanzania. O la que atesoró durante los nueve meses que trabajó mano a mano junto a Stanley Kubrick y es que Watson es el autor de la historia original en que se basó la película que terminó filmando Spielberg.

Otra autora que repite es la norteamericana Catriona Ward –ha vivido en medio mundo–. El verano pasado estuvo en Avilés de "La pequeña Eve" o "La casa al final de Needless Street". Terror del bueno con el aplauso del rey del terror: Stephen King la elevó a los altares con un tuit de esos que hacen historia.

Thomas Olde Heuvelt es una de las nuevas incorporaciones. Este neerlandés que presentó en Avilés no hace mucho con "Tor", que es como "Hex", pero en Estados Unidos, llega con "Eco. Es uno de los autores de terror más aterradores de Europa. La canadiense Fonda Lee, la de "La ciudad de Jade"" también estará este próximo verano en Avilés. Este libro pertenece a la trilogía "La saga de los huesos verdes", la que se completa con "Guerra de Jade" y con "Jade Legacy", aún inédita en España.

Angela Slatter viajará desde Australia. Esta profesora de Escritura Creativa llega al décimo tercer Celsius con libros como "De conjuros y otras penas" o "Masa Madre y otros relatos".

También han prometido su viaje a Avilés la novelista África Vázquez ("La estrella y el vacío"), la arqueóloga y experta en Tolkien María Fernández y el norteamericano Travis Baldree, que es el mismo de "El café de las leyendas".