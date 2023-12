Los ladrones vuelven a la carga: roban en un bar de Trasona y en dos negocios de Avilés la misma madrugada

Los ladrones han vuelto a turbar la paz de los hosteleros y comerciantes de la comarca, que llevan dos semanas en el punto de mira de la delincuencia contra la propiedad ajena. Esta vez las víctimas han sido un bar del Carbayedo, una tienda de la zona de Las Meanas y un bar de Trasona (Corvera). Si bien habrá de ser la investigación policial abierta tras recibir las denuncias de las víctimas la que llegue a conclusiones al respecto, el hecho de que los tres robos se produjeran durante la madrugada de este lunes y de forma consecutiva hace pensar en que fueron los mismos ladrones los que cometieron los delitos.

El robo en un bar de la avenida Portugal, barrio avilesino del Carbayedo, sigue el patrón de otros cometidos en días pasados: los ladrones forzaron con palanqueta o herramienta similar la puerta del local y accedieron a su interior arramplando con todo lo que pudieron, fundamentalmente botellas de bebida y la recaudación de las máquinas tragaperras. Intentaron llevarle la televisión, pero no lograron sacarla de su soporte. A estos cacos no les importo que el local tuviese videovigilancia ni alarma, aunque esta última parece ser que no estaba activada en el momento del robo. Las videocámaras sí, y de hecho grabaron a los ladrones: dos personas encapuchadas. La Policía Nacional ya tiene esas imágenes incriminatorias, y también numerosas huellas dactilares sacadas de objetos que los intrusos tocaron: la televisión, botellas, la puerta del bar...

El comercio avilesino asaltado la misma madrugada del lunes fue una tienda de la calle Doctor Graíño, donde los ladrones entraron por la fuerza en busca de dinero y objetos de valor. Y en Trasona (Corvera), uno de los bares ubicados en la plazoleta de enfrente de la entrada a ArcelorMittal corrió la misma suerte: puerta reventada, destrozos por la violenta incursión y varios objetos robados.

La reiteración de este tipo de delitos tiene en alerta a las fuerzas de seguridad, que la semana pasada activaron una campaña vigilancia especial navideña, además de haberse enviado a Avilés una unidad de refuerzo de Policía Nacional.