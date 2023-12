Las ruinas de Valliniello se aprovecharán para levantar la "Manzana del talento"

El Principado construirá la "Manzana del talento" aprovechando los edificios que están en ruina, según confirmó el concejal de Desarrollo Urbano y Económico de Avilés, Manuel Campa. Se trata de un proyecto de "enorme envergadura", por lo que se hará en varias fases.

El edil socialista realizó este anuncio en respuesta a una interpelación del PP en el transcurso del último Pleno del año en el Ayuntamiento de Avilés, en el que una moción de los populares contra la amnistía fue la que más debate suscitó y a la que se dedicó una hora en la que intervinieron todos los grupos municipales. Los argumentos de cada uno de ellos fueron prácticamente los mismos que se escuchan desde hace semanas en el panorama nacional.

La "Manzana del talento", que fue consensuada con grandes empresas para su desarrollo, centralizará en Avilés el polo de innovación industrial de Asturias, la formación y los doctorados del sector, además de un área residencial para acoger a investigadores y doctorandos durante su estancia en la comarca.

El proyecto, considerado "singular" en los presupuestos del Gobierno regional para 2024, tiene una consignación de 300.000 euros para iniciar los trabajos de campo previos a la licitación del proyecto. "La idea es rehabilitar y conservar la estructura" de los edificios existentes, explicó Campa a preguntas de la portavoz del PP, Esther Llamazares. "Son cuatro actuaciones, pero hay naves y espacio suficiente para desarrollar todo el conjunto", afirmó.

El PP había propuesto en la última campaña electoral construir en ese mismo emplazamiento un centro residencial para personas de la tercera edad. "Si no sale adelante nuestro proyecto, lo importante es que se haga el suyo. Esperemos que sea una realidad por el bien de la ciudad y de la comarca", remarcó Llamazares.

Otras cuestiones de interés tratadas en el Pleno fueron las siguientes:

Animales. Ratas y estorninos se suman a las palomas y las gaviotas, y el PP exige adoptar medidas efectivas contra estas plagas. Pelayo García, concejal de Servicios Urbanos, Movilidad, Medio Ambiente y Participación, señaló que ya se ha hecho un nuevo contrato para el control de la población de gaviotas, y que se retirarán huevos a partir de abril. Explicó que en el parque de Ferrera y la calle Españolito se llegaron a juntar unos 2.000 estorninos, y que se adoptaron medidas para ahuyentarlos, que se mantendrán. Para las palomas, se han instalado cinco jaulas para su control y se está buscando emplazamiento para otras dos en el centro del caso urbano. En cuanto a las ratas, se realizó el saneamiento en las canalizaciones del alumbrado público y la energía en Versalles, Los Canapés y El Pozón. El edil anunció una nueva campaña de control de excrementos de animales y que no se arroje pan a las palomas, porque atrae a los roedores.

Deportes. Los grupos municipales por unanimidad aprobaron que en algún lugar emblemático de la ciudad se instale un elemento que represente al movimiento olímpico y se instalen placas con los nombres de todos los avilesinos que a lo largo de la historia hayan participado en cualquiera de las ediciones de los Juegos Olímpicos, haciéndolo extensible a quienes hayan tenido representación en los Juegos Paralímpicos. También se recordó que el artista "Favila" trabaja en una escultura para homenajear a Marcelo "Campanal".

En materia de deportes, el concejal del ramo, David García, anunció que se está elaborando un plan de mejora de las instalaciones y las máquinas de los polideportivos municipales. Vox solicitó que, además, se actualice la oferta de actividades para evitar la pérdida de más usuarios en esas instalaciones.

El futuro polideportivo de La Carriona fue motivo de enfrentamiento dialéctico entre el PP y el gobierno bipartito. Los populares criticaron que no se sabe nada de este "anuncio electoral", pero a la vez pusieron en duda la necesidad de construir esas nuevas instalaciones cuando a 20 minutos caminando están los polideportivos de La Magdalena y El Quirinal. "No nos opondremos, pero requerirá un mantenimiento, cuando cada vez hay más gastos y menos ingresos", advirtió el edil Pablo Emilio Menéndez. El socialista Pelayo García defendió la necesidad de esas instalaciones en un barrio en el que "hay rejuvenecimiento de la población", que dará servicio también a Miranda, y que los 50.000 euros presupuestados para iniciar los trabajos previos para la contratación del proyecto estarán habilitados el próximo verano.

Centro de salud. La socialista Ana Suárez Guerra, a preguntas del PP, anunció que el Principado hará una reforma completa de la cubierta del centro de salud de Villalegre-La Luz en 2024.

Comercio local. La edil de Turismo, Raquel Ruiz, se comprometió a promocionar más y mejor la gratuidad de dos horas de parking en El Atrio a quienes compren en el comercio local. También explicó, ante las críticas del PP, que la plataforma digital TiendAvilés sirvió para concienciar a los comerciantes de las ventas on-line, y defendió crear una nueva plataforma para avanzar todavía más.

"Avilés Enseña". El proyecto de inmersión lingüística en español "tiene dificultades y está en proceso de transformación" para impulsarlo, admitió el edil socialista Manuel Campa en una interpelación del PP. El mayor problema es "disponer de alojamientos adecuados" para quienes vengan. "La ciudadanía no tiene cultura de intercambio para acoger en sus domicilios, y tampoco tenemos espacios suficientes y apropiados", señaló. La solución podría estar en los proyectos de alojamientos turísticos que se están esbozando. Además, es necesario engrasar la coordinación entre las empresas formativas y las que ofrecen ocio alternativo como complemento al estudio. Se está trabajando en ello, resumió Campa.

La plantilla municipal. El socialista Noé Vega anunció que en noviembre de 2024 tomarán posesión de las plazas todas las personas que hayan aprobado.

Vox: "La pista de hielo es un chiste, y cualquier casa tiene mejores luces navideñas"

Maricruz Coto, concejala de Vox, abrió el fuego de las interpelaciones con el programa y la iluminación navideña. Las críticas fueron muy concretas. En el puente de la Constitución no había nada que ofrecer para atraer turistas; las luces no están a la altura de una ciudad como Avilés, "cualquier casa las tiene mejores"; la figura del "Nataliegu" no tiene nada que ver con la ciudad ni con sus tradiciones, y luego está la pista de hielo, que "es de chiste". La edil mostró una moto BMW de tamaño colección, y aseguró que la pista de hielo es igual, "de plástico y cero emisiones".

La concejala de Festejos y portavoz de Cambia Avilés, Sara Retuerto, respondió también concreta: se hace lo que se puede con el dinero que hay. "Tuvo oportunidad de pedir más presentando una enmienda al proyecto de presupuestos y no lo hizo", remarcó. La edil negó que en el puente de la Constitución no hubiera actividades que ofrecer, y se refirió a la actuación de "Tekila", que llenó la ciudad. "Los hoteles estaban llenos y la hostelería también. ¿Dónde estaba usted, que no se enteró?".